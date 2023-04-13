¿El fin de Notimex? Gobierno Federal busca desaparecer a la agencia, según Ricardo Monreal

Sin proporcionar mayores detalles y a través de conferencia de prensa, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, dio a conocer que la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) será liquidada junto con la Financiera Rural.

Ricardo Monreal dijo que "será en los próximos días" que las liquidaciones se lleven a cabo, un acuerdo que se da luego de tres años de huelga dentro de la agencia de noticias, Notimex.

Estoy enterado que habrá dos organismos a liquidar en los próximos días, uno es la Financiera Rural y otro organismo de medios de comunicación (Notimex) Ricardo Monreal

El líder de los senadores de Morena adelantó que tanto los trabajadores de la agencia de noticias, como de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, serán liquidados de acuerdo a la ley.

"Todo se respetará con base a los mecanismos establecidos", continuó Monreal al agregar que el proceso para extinguir ambos organismos y realizar los pagos correspondientes ya se encuentra "bastante avanzado".

¿Por qué fue la huelga de Notimex?

La huelga de Notimex inició el 21 de febrero del 2021 debido a las diferencias entre la representación sindical y la dirección del organismo y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo vigente.

Fue a finales de 2020, que los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la agencia de noticias (SutNotimex) comenzaron una huelga al argumentar supuestos “despidos injustificados” y violaciones a su contrato colectivo, acusaciones que fueron negadas en todo momento por la compañía.

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La huelga de Notimex se anunció a través de un comunicado emitido por el Sindicato de la agencia de noticias, señalando “ocurre en un ambiente de hostigamiento y acoso laboral” emprendidos por la directora, Sanjuana Martínez.

“Los trabajadores hemos sufrido maltrato, violencia de género y repercusiones económicas, así como despidos injustificados y difamación”, se podía leer en el documento.

La Agencia de Noticias del Estado Mexicano se constituyó en 2 de junio de 2006 como un organismo no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, así como de autonomía técnica y de gestión, tomando como antecedente la realización de los Juegos Olímpicos.

Durante su trayectoria, la agencia de noticias contó con áreas dedicadas a la producción de fotografía, video, audio e infografías para los suscriptores en México, Norte, Centro y Sudamérica e incluso llegó a tener presencias en naciones de continentes como Europa, Asia y Oceanía.