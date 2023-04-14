¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del viernes 14 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este viernes 14 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Abastecimiento de agua en Sal Luis Potosí

Germán Arturo Martínez Santoyo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó un informe sobre la situación del abastecimiento del agua en San Luis Potosí.

AMLO resaltó la industria de la construcción, pues mencionó que ha ayudado en la creación de miles de empleos como el desarrollo de las refinerías o el Tren Maya en el sureste del país.

AMLO habla sobre exploración y extracción de petróleo por Pemex

El presidente López Obrador afirmó que la extracción de petróleo en México es abundante debido a los trabajos de exploración y “rescate” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

AMLO hablar sobre el Moreirato en Coahuila

Durante la mañanera de AMLO, este se lanzó esta mañana contra la alianza que mantiene el PRI-PAN y PRD en Coahuila, estado que renovará gubernatura y diputaciones locales en junio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se lanzó esta mañana contra la alianza que mantiene el PRI-PAN y PRD en #Coahuila estado que renovará gubernatura y diputaciones locales en junio pic.twitter.com/h8V1HZVX9U — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2023

AMLO habla sobre labores del Ejército en las aduanas fronterizas

AMLO adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controlará las aduanas fronterizas.

AMLO da a conocer razones de desaparición de Financiera Rural y Notimex

El presidente AMLO informó el porqué de la desaparición de Financiera Rural y Notimex, noticia que se dio a conocer el pasado 13 de mayo. La primera se trata para evitar malas prácticas ante el apoyo que los productores reciben de forma directa de la Federación.

Sobre Notimex aseguró que su gobierno no necesita de una agencia de noticias; sin embargo, calificó de "inteligente, trabajadora y buena periodista" a Sanjuana Martínez, directora de la agencia. En ese sentido, aseguró que la invitará a permanecer en el gobierno.

#EnLaMañanera | Pese a que llevó a la huelga a #Notimex, su director San Juana Martínez podría ocupar embajada o cargo en el gobierno federal una vez que se liquide la Agencia de Noticias del Estado Mexicano pic.twitter.com/xU70he03NF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2023

AMLO lanza duras críticas hacia el INAI

El presidente AMLO se lanzó contra el INAI ante la falta de nombramiento de comisionados, sobre el cual aseveró que "no sirven para nada". Incluso aseguró que hay otras instituciones que hacen su trabajo; concluyó en que debe de desaparecer.