¡Las lluvias rebasan a la CDMX! Desbordamiento del Río Magdalena desata inundaciones y caos vial

Las lluvias torrenciales , acompañadas de una intensa tormenta eléctrica y caída de granizo , mantienen activas las alertas roja, naranja y amarilla por las condiciones del clima en varias alcaldías de la CDMX.

Las fuertes precipitaciones registradas la tarde de este viernes provocaron severas inundaciones, afectaciones viales y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en distintos puntos de la capital.

Se desborda Río Magdalena y cierran vialidades en avenida Santa Teresa

Una de las zonas más afectadas es la alcaldía La Magdalena Contreras, donde el desbordamiento del Río Magdalena obligó al cierre de la circulación sobre la avenida Santa Teresa, a la altura del Hospital Ángeles.

La emergencia ha generado caos vial en la zona, mientras autoridades realizan labores para atender las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias.

Videos captan el momento exacto del desbordamiento Río Magdalena

Imágenes captadas por testigos y que posteriormente cobraron fuerza en redes sociales debido a la magnitud de la emergencia muestran el momento en que las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del Río Magdalena, a la altura del Hospital Ángeles .

En los videos se observa cómo el agua invade la avenida Santa Teresa, genera severos encharcamientos e inundaciones y dificulta el paso de vehículos, mientras automovilistas y peatones intentan ponerse a salvo ante la fuerza de la corriente.

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⚠️🌧️ Cierran la circulación en Santa Teresa por el desbordamiento del río Magdalena tras intensas lluvias



Las precipitaciones registradas esta tarde provocaron el desbordamiento del cauce a la altura del Hospital Ángeles, ocasionando severos encharcamientos e inundaciones en la… pic.twitter.com/tfRHjSTDTy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

Alerta Roja se extiende en CDMX; lluvias y granizo mantendrán el riesgo durante la noche

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán durante la noche de este viernes en la Ciudad de México; la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil amplió la Alerta Roja para las alcaldías La Magdalena Contreras y Tlalpan , donde se pronostican lluvias de hasta 70 milímetros, tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Las autoridades advirtieron que persiste el riesgo de encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como deslaves en zonas de ladera y caída de árboles, ramas y lonas.

Ante este panorama, recomendaron evitar cruzar cauces o puentes con altos niveles de agua, además de resguardar documentos importantes y desconectar aparatos eléctricos.

Además de La Magdalena Contreras y Tlalpan, durante la noche se mantienen lluvias de moderadas a fuertes en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta.

Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían prolongarse durante la madrugada y generar nuevas complicaciones en la movilidad.