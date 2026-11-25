La alerta por influenza aviar A(H5N1) en el Zoológico de León, Guanajuato, no se extendió a las personas expuestas, luego de que las 26 muestras recibidas para sus análisis resultaran negativas.

Descartan influenza aviar A(H5N1) en personas expuestas en el Zoológico de León, Guanajuato

Por medio de una tarjeta informativa, la Secretaría de Salud informó que las 26 muestras que recibieron para el análisis molecular de las personas que estuvieron expuestas a animales con influenza aviar A(H5N1) en el Zoológico de León, Guanajuato, resultaron negativas al virus.

Los resultados de las personas expuestas fueron por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Hasta el momento, no existe evidencia de transmisión del virus entre personas ni ningún caso de influenza aviar en humanos derivado del brote en animales.

#TarjetaInformativa



Secretaría de Salud descarta influenza aviar A(H5N1) en personas expuestas en el Zoológico de León, Guanajuato pic.twitter.com/Kt0mxxN4sL — SALUD México (@SSalud_mx) November 25, 2026

A pesar de tener un resultado negativo, se mantiene la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención y coordinación sanitaria, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), bajo el enfoque de Una Salud.

México notificó cuatro infecciones en animales; dos en aves silvestres y otras dos en aves domésticas.

Casos de influenza aviar en el continente americano

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se contabilizaron 616 casos de gripe aviar en el continente entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del año en curso.

El organismo advirtió que la migración de ejemplares provenientes de América del Norte hacia otras regiones del continente puede favorecer la propagación del virus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó una muerte humana vinculada con la exposición a ganado lechero infectado en Estados Unidos.