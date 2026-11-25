Luego de que el número de casos confirmados de gripe o influenza aviar A(H5) en trabajadores de establecimientos lecheros superó al registrado en 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una Alerta Epidemiológica.

La advertencia fue publicada este 24 de noviembre, luego de que el organismo revisara el comportamiento de la enfermedad, pues aunque se detectaron menos brotes en aves y mamíferos que en periodos anteriores, las infecciones en seres humanos aumentaron.

Influenza aviar A(H5)

Más de 600 casos de influenza aviar en el continente americano

De acuerdo al comunicado de la OPS, se contabilizaron 616 casos de gripe aviar en el continente americano entre el 1 de enero y el 14 de noviembre de este año.

Argentina concentró el mayor número de detecciones, con 23, mientras que México notificó cuatro infecciones en animales: dos en aves silvestres y otras dos en aves domésticas.

🦠🚨La Organización Mundial de la Salud (#OMS) confirmó la primera muerte humana por gripe aviar A(H5) relacionada con la exposición a ganado lechero infectado; el deceso ocurrió en Estados Unidos, donde también se reportaron otros dos trabajadores contagiados.



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El organismo advirtió que la migración de ejemplares provenientes de América del Norte hacia otras regiones del continente puede favorecer la propagación del virus.

Por ello, solicitó fortalecer la capacidad de los sistemas sanitarios para identificar oportunamente posibles contagios en personas, realizar investigaciones epidemiológicas, mejorar los diagnósticos y garantizar la notificación de los casos.

Contagio de gripe aviar en seres humanos

Respecto a las infecciones humanas, entre enero de 2022 y el 14 de noviembre de 2026 se reportaron 82 casos de influenza A(H5) en Canadá, Chile, Ecuador, México y Estados Unidos.

De estos, 78 correspondieron al subtipo A(H5N1), dos a A(H5N2), uno a una variante cuya neuraminidasa no pudo determinarse y otro a A(H5N5).

La alerta de la OPS se conoció después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportara una muerte humana vinculada con la exposición a ganado lechero infectado en Estados Unidos.