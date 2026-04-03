Desfile de planetas en abril: El ESPECTACULAR evento astronómico que no se repetirá en meses y cómo verlo

El cielo nos regalará un desfile de planetas abril que promete romper la rutina de la madrugada. Antes de que el Sol asome por el horizonte, Saturno, Mercurio y Marte se dejarán ver a simple vista, formando una línea de luz natural que parece recordarnos nuestra escala en el universo. Aquí los detalles para que no te pierdas un registro más de los eventos astronómicos.

Para quienes tengan a la mano unos prismáticos o un telescopio pequeño, Neptuno se sumará a esta reunión matutina, completando una postal que pocas veces tenemos la suerte de presenciar con tal claridad desde la mayoría de las ubicaciones del mundo.

¿Cuándo y a qué hora es el desfile de planetas de abril?

Aunque la fecha central es el 18 de abril, el cosmos es flexible; si el cielo está nublado ese día, la alineación suele ser visible algunos días antes y después de la cita señalada.

La clave para disfrutarlo es la paciencia y un poco de estrategia: los planetas internos como Mercurio se dejan ver mejor justo antes del amanecer, mientras que mundos más lejanos como Urano o Neptuno requieren de ayuda óptica para ser detectados.

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No todas las partes del mundo tienen exactamente la misma vista debido a la posición de la eclíptica en la esfera celestial, por lo que encontrar un horizonte despejado será tu mejor aliado para captar a estos cuatro viajeros espaciales en plena formación.

Próximos desfiles de planetas del 2026

Este encuentro de abril es apenas el inicio de un año muy activo para nuestro sistema solar. Tras este evento, el 12 de junio de 2026 seremos testigos de una alineación vespertina más discreta con Mercurio, Júpiter y Venus. Sin embargo, el plato fuerte llegará el 12 de agosto de 2026, con un gran desfile matutino de 6 astros: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno, un fenómeno mucho más raro que solo ocurre cada pocos años.

El ciclo de este año cerrará el 14 de noviembre de 2026 con una formación matutina de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, recordándonos que, aunque las distancias en el espacio son inmensas, de vez en cuando los planetas deciden caminar juntos.

Consejos prácticos para observar el desfile de planetas

Para asegurar una buena observación, recuerda que los planetas exteriores se ven mejor cerca de sus oposiciones, mientras que los interiores brillan con más fuerza en sus mayores alargamientos.

Si es tu primera vez buscando astros, no te presiones; las alineaciones de tres o cuatro planetas son relativamente frecuentes, pero observar un desfile de cinco o más requiere estar en el lugar y momento adecuados. Aprovecha estas fechas para reconectar con el cielo nocturno, ya sea con los ojos desnudos o con la ayuda de un par de binoculares para alcanzar a los gigantes más lejanos.

