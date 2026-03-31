Show estelar en abril 2026: De la mística “Luna Rosa” a la lluvia de estrellas Líridas: eventos astronómicos del mes

Prepárate, porque el cielo de abril 2026 no dará tregua. Este mes se perfila como uno de los más intensos del año para los amantes del cosmos, con una cartelera de eventos astronómicos. No importa si eres un experto con telescopio o si prefieres la observación de estrellas a simple vista, estas son las fechas que debes marcar en rojo en tu calendario.

El telón se abre este 2 de abril a las 02:13 UTC con la espectacular Luna llena de abril 2026, mejor conocida como Luna Rosa. Aunque el nombre sugiere un cambio de color, se trata de un homenaje a las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes bautizaron así al plenilunio que coincidía con la aparición del phlox silvestre, la flor que anuncia el inicio de la primavera.

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Dependiendo de la atmósfera, podrías verla con tonos dorados vibrantes. Además, este evento es la famosa Luna pascual, la encargada de definir la fecha de la Pascua 2026 en el calendario religioso.

Apenas un día después, el 3 de abril, tendremos una oportunidad de oro: la máxima elongación de Mercurio. El escurridizo planeta se separará 27.8 grados del Sol, convirtiéndose en el mejor momento para ver Mercurio sin equipo especial.

Consejos de la NASA para observar la lluvia de meteoros Líridas con éxito

El truco de la NASA es simple: mira hacia el horizonte este unos 45 a 60 minutos antes del amanecer. En lugares con baja contaminación lumínica, el brillo del planeta será inconfundible.

Si lo tuyo es la fotografía, el 17 de abril es tu noche. La Luna nueva de abril dejará el cielo en total oscuridad, creando el lienzo perfecto para la fotografía astronómica de cielo profundo. Sin el brillo del satélite estorbando, las galaxias y nebulosas más lejanas se volverán visibles para quienes sepan dónde mirar.

Estela de un cometa y lluvia de estrellas a su paso

Para cerrar con broche de oro, entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de abril, la Tierra atravesará la estela del cometa Thatcher, desatando la lluvia de meteoros Líridas.

Con una tasa de hasta 18 meteoros por hora, esta es una de las lluvias de estrellas más antiguas de las que se tiene registro, con más de dos mil 700 años cautivando a la humanidad. El consejo de los expertos es alejarse de las luces de la ciudad y fijar la vista en la constelación de Lyra después de la medianoche.

Calendario de eventos astronómicos abril 2026

Aquí tienes el calendario (en resumen) detallado de eventos astronómicos para abril 2026:

