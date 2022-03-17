Regresan los desfiles del Día de San Patricio en EU

Regresan los desfiles del Día de San Patricio en todo EU. Después de una pausa de dos años, para muchos, la reapertura es una señal de esperanza de que lo peor de la pandemia de COVID ha pasado.

Los desfiles sirven como marcador clave en la progresión del brote COVID. En 2020, las celebraciones por el Día de San Patricio fueron de los primeros grandes eventos públicos que se cancelaron.

En Nueva York, el regreso completo de los desfiles coincide con la reapertura más amplia de la ciudad, donde recientemente se levantaron las reglas principales de uso de cubrebocas y vacunación.

Happy #StPatricksDay from the greatest city in the world! You could feel the luck of the Irish on Fifth avenue today. After two years, the St. Patrick's Day parade is back, and so is New York City. pic.twitter.com/LoCkzMBhbD — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) March 17, 2022

Las escenas de entretenimiento y vida nocturna de la ciudad han acogido particularmente el regreso a una fiesta normal del Día de San Patricio.

Las celebraciones en EU también están de vuelta en otras ciudades. Durante el fin de semana, Chicago tiñó su río de verde, en homenaje al Día de San Patricio.

Boston, hogar de uno de los enclaves irlandeses más grandes de EU, reanudará su desfile anual del Día de San Patricio el domingo después de una ausencia de dos años. También lo es Savannah, Georgia, donde la cancelación de los desfiles interrumpió una tradición de casi dos siglos.

Algunas comunidades en Florida, uno de los primeros estados en reabrir su economía, también están recuperando sus desfiles.

Hace dos años, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, eligió el Día de San Patricio para cerrar restaurantes, bares y clubes nocturnos, una medida dramática del republicano que subrayó la incertidumbre de la época COVID.

Irlandeses celebran el Día de San Patricio en Nueva York, EU

El desfile de Nueva York, el más grande y antiguo de todos, realizado por primera vez en 1762, recorre 35 cuadras a lo largo de la Quinta Avenida, pasando por la Catedral de San Patricio y Central Park.

En vísperas del Día de San Patricio, el alcalde Eric Adams izó la bandera irlandesa en un parque ubicado en el extremo sur de Manhattan, para honrar la historia de los irlandeses de la ciudad.

Eric Adams, alcalde de Nueva York: