Design Week México 2023 celebra 15 años y este será el programa de actividades

Design Week México 2023 está a punto de celebrar sus quince años de promover la creatividad y el diseño en México, y esta edición promete ser inolvidable. Del 10 de octubre al 5 de noviembre, la Ciudad de México se convertirá en el epicentro del diseño y la innovación, ofreciendo una experiencia única para entusiastas del diseño, arquitectos, y creativos.

María Laura Medina de Salinas, presidenta del Consejo de México Territorio Creativo y Design Week Mexico, destacó la amplia participación de la sociedad. Mientras que Emilio Cabrero, cofundador de Design Week Mexico, explicó que el proyecto se ha convertido en la plataforma idónea para impulsar el trabajo de los diseñadores mexicanos.

Francia es el país invitado en Design Week México 2023

En esta ocasión, Design Week México tiene el honor de recibir a Francia como país invitado, en colaboración con la Embajada de Francia en México, el Instituto Francés de América Latina (IFAL), el Institut Français y el Mobilier National. La rica tradición y vanguardia del diseño francés se fusionará con la creatividad mexicana en eventos como “Visión y Tradición,” donde diseñadores franceses trabajarán junto a artesanos de Querétaro, el estado invitado de 2023.

Querétaro forma parte de Design Week México como estado destacado

Design Week México 2023 también celebra a Querétaro, un estado que ha destacado en el ámbito del diseño y la creatividad. Esta colaboración fortalecerá los lazos culturales y creativos entre Querétaro y Francia, promoviendo el crecimiento de los diseñadores queretanos.

A continuación te platicamos un poco del programa de actividades. El evento contará con una amplia gama de actividades, incluyendo la “Expo Diseño Francés”, “Parcours Francés”, “Visión y Tradición”, “Design House”, “Dealers de Diseño”, “Inédito,” “Diseño Contenido” y “Tours de Diseño.” Desde exposiciones de diseño francés hasta muestras de diseño mexicano contemporáneo, habrá algo para todos los amantes del diseño.

Design Week México 2023 es una oportunidad única para explorar la fusión de culturas y creatividad en el mundo del diseño. No te pierdas esta celebración de 15 años de innovación y diseño en la Ciudad de México. ¡Únete a nosotros y sumérgete en la creatividad, la innovación y la pasión que define a Design Week México!

