Inédito, Design Week México, da espacio a 105 proyectos de diseño nunca antes vistos

La plataforma de Design Week México 2026 abrió un espacio para diseños prototipo que destacan por su materialidad, sustentabilidad, innovación e impacto ambiental. Emilio Cabrero, director de Design Week México, explicó que son proyectos funcionales y nunca antes vistos. Entre ellos está un trono mexicano de mimbre tejido de alta costura con un degradado. Su diseñador, Francisco Garcés, dijo que ese degradado le da un sentido especial de innovación.

Inédito y Design Week México cumplen 14 años de impulsar el talento

José Manuel Aspiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra, señaló que ante la falta de apoyos del gobierno a la iniciativa privada, empresas como Banco Azteca y Grupo Salinas deben dar un paso al frente. Añadió que México es líder mundial en diseño y que hay que reconocerlo, celebrarlo y apoyarlo.

En esta edición se presentaron 105 proyectos de despachos profesionales y estudiantes universitarios. Reciben apoyo directo del programa Ícaro, impulsado por Arte y Cultura Fomento Cultural Grupo Salinas y Banco Azteca. La diseñadora Majo dijo que el programa les ayudó a reforzar su propuesta de valor y a ver cómo el diseño fortalece los negocios. Álvaro Hegewisch, director ejecutivo de Arte y Cultura, explicó que Ícaro es un programa de incubación para emprendedores del arte. Se une a Inédito y a Design Week para promover un diseño y un arte que sean emprendimientos sostenibles.

Inédito se presenta en Espacio CDMX del 9 de octubre a enero de 2027.