Deslave sobre escuela en Colombia deja 3 niños desaparecidos

Al menos tres niños siguen desaparecidos luego de un deslave de tierra que afectó a una escuela en Antioquia, Colombia. Las autoridades del país lograron rescatar a 19 de los estudiantes.

El reporte de la policía indicó que tras el deslave en la escuela quedaron 22 niños entre los escombros, por los cuerpos de rescate encontraron a los primeros 19, pero siguen en la búsqueda de otros tres.

Ninguno de los niños rescatados hasta el momento resultó herido de gravedad, informó Diego Peña López, director del Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia.

Solidaridad con las familias de Tapartó. ¿Cómo duele a veces la vida?! pic.twitter.com/Wmf8NE9NiA — Henry Horacio Chaves P (@HenryHoracio) July 14, 2022

"Tenemos 100 personas en el momento entre entidades operativas, parte de la comunidad, Consejo Municipal de Gestión de Riesgo que en territorio están apoyando las acciones", informó Diego Peña López.

Equipos de rescate buscan a niños desaparecidos por deslave

El departamento de gobernación de Antioquía indicó a través de su cuenta de Twitter que un equipo especializado de trabajo en el lugar del deslave para auxiliar a los niños que siguen atrapados entre tierra y lodo, “activamos red hospitalaria y organismos de socorro”.

En tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que se enviaron equipos de rescate para atender la emergencia en la escuela donde hay todavía tres niños desaparecidos por el deslave.

"Equipos de búsqueda y rescate ya hacen presencia en el corregimiento de Tapartó, zona rural del municipio de Andes, Antioquia, para atender la emergencia ocasionada por el deslizamiento de tierra sobre una escuela. Hacemos seguimiento permanente a la situación", dijo Duque.

Equipos de búsqueda y rescate ya hacen presencia en el corregimiento de Tapartó, zona rural del municipio de Andes, Antioquia, para atender la emergencia ocasionada por el deslizamiento de tierra sobre una escuela. Hacemos seguimiento permanente a la situación. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 14, 2022

Además, en Medellín, Colombia, también sufrieron un deslave de toneladas de tierra y lodo que cayeron sobre una casa en la que se encontraba una mujer de 40 años y su hijo de 3, por fortuna fueron rescatados con vida.

Las autoridades de Colombia alertaron que las lluvias podrían provocar que se desborde un río, por lo que desalojaron a 30 familias y otras 500 se encuentran en riesgo.

