Deslizamiento de tierra destruye 40 casas en Amazonía peruana

Un deslizamiento de tierra provocó que se perdieran 40 casas, una escuela y un campo deportivo en la Amazonía peruana, este miércoles.

El deslizamiento de tierra fue provocado por las intensas lluvias y una falla geológica en la localidad de Guayacán, distrito de Jamalca, en la Amazonía peruana.

Medios locales indicaron que no se reportaron muertes hasta el momento tras el deslizamiento de tierra, sin embargo sí hubo muchas pérdidas materiales, como 40 casas y una escuela que quedaron completamente destruidas en la Amazonía peruana.

“Nosotros, lamentablemente, lo perdimos todo. Nuestras cosechas, las puedes ver aquí. Todo está perdido’’, dijo un residente que perdió su casa debido al deslizamiento de tierra registrado la tarde de este miércoles en Perú.

Protección Civil y elementos de bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y auxiliar a las personas que se quedaron sin hogar para trasladarlas a algún refugio.

Reuters

Desplazan a 100 personas en la Amazonía peruana

Mientras tanto, un oficial de policía peruano dijo que al menos 100 personas habían sido desplazadas, tras quedarse sin casa y por el riesgo de un nuevo deslizamiento de tierra en el lugar.

''Cien personas afectadas, no ha habido noticias de muertes, gracias a Dios, aunque el desastre ha causado daños en casas. La zona ya está siendo desalojada, la policía junto con Protección Civil están ayudando en lo que pueden, llegando con vehículos, todo tipo de víveres para las personas, por lo que ya no regresan a este lugar porque ya no es una zona apta para vivir”, indicó el policía.

Las autoridades añadieron que muchas de las familias afectadas ahora se encuentran durmiendo al aire libre, luchando para salvar todas las pertenencias que pueden sacar de los escombros donde una vez estuvieron sus casas.

Derrumbes y avalanchas en Perú, principalmente en localidades rurales de los Andes y la Amazonía peruana, matan a decenas y destruyen cientos de casas cada año debido a las fuertes lluvias en la región.