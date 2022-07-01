Video: Deslizamientos de tierra en varias partes del mundo

En Perú se registraron deslizamientos de tierra que causaron pánico entre los vecinos del distrito de Chavín de Huántar. Lluvias reblandecen el suelo.

Alrededor de 150 casas fueron cubiertas de tierra y rocas debido al deslizamiento del cerro Cruz de Shallapa.

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, debido a que previamente hubo pequeños desprendimientos de piedras, por lo que muchos vecinos tomaron sus precauciones y se alejaron.

Equipos de emergencia buscan posibles víctimas.

Sin embargo equipos de emergencia buscan entre las casas derribadas a posibles víctimas.

El alud se produjo aproximadamente a las 6 de la tarde, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

🇵🇪 | "¡Ay, Dios mío, todo el cerro se cae!": momentos de terror que vivieron pobladores de Chavín de Huántar en Perú. pic.twitter.com/zZyxWKF3I1 — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) July 1, 2022

Por el momento, no se tiene un registro oficial de heridos y afectados. Sin embargo, en vídeos publicados en las redes sociales, los cuales fueron grabados por los pobladores de la zona, se les escucha hablar sobre varias víctimas mortales, pero nada ha sido corroborado por las autoridades de Defensa Civil.

El distrito de Chavín de Huántar es mejor conocido por su sitio arqueológico que contiene ruinas y artefactos construidos desde el año 1,200 a. C. y ocupado hasta alrededor del 400-500 a. C. por Chavín, una importante cultura preincaica. Designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el sitio está ubicado en la Región Ancash, 434 kilómetros al norte de Lima.

India reporta fallecidos por deslizamiento de tierra.

En India se registró un deslizamiento de tierra en un área remota del estado de Manipur, al noreste del país.

Al menos 16 personas se reportan fallecidas y más de 70 personas permanecen desaparecidas.

Tierra y roca cayeron sobre un sitio en construcción del ferrocarril tupul en el distrito de Noney, donde decenas de trabajadores dormían.

Se pidió a los residentes de la región, donde continúan las lluvias, que se trasladen a zonas seguras. 7 de las víctimas eran miembros del ejército.

Las autoridades dijeron que las operaciones de búsqueda serán continuas. Se han puesto en servicio equipos de ingeniería, incluidas excavadoras, para crear acceso al lugar del incidente y ayudar en los esfuerzos de rescate.

El deslizamiento de tierra también obstruyó el flujo de un río, creando un cuerpo de agua similar a una presa que podría provocar inundaciones si se retiran los escombros, lo que provocaría un desastre ambiental complejo.

El flujo obstruido del río Ljei, que ha dado lugar a una estructura similar a una presa, podría inundar las zonas bajas si la situación empeora. El oficial ha pedido a los residentes de Noney que tomen precauciones y no dejen que los niños se acerquen al río.

Toneladas de rocas aplastan camiones en Turquía

Un deslizamiento de tierra en la ciudad de Artvin, en el norte de Turquía, cobró la vida de al menos a una persona e hirió a otras dos.

Las rocas cayeron sobre cuatro camiones que estaban haciendo fila en la carretera.

Dos de los vehículos quedaron completamente enterrados bajo los escombros, mientras que otros dos sufrieron graves daños.

El deslizamiento de tierra tuvo lugar en una carretera que conecta los distritos de Kemalpaşa y Hopa de Artvin, a lo largo de una parte de una ruta principal que conecta la región más amplia del Mar Negro con los países del Cáucaso y el oeste de Turquía.

