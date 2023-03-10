Ken Salazar pide desmantelar, en conjunto, a los cárteles de la droga

A una semana de que fueron secuestrados cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar aseguró que no descansarán hasta que los responsables enfrenten a la justicia.

"No vamos nosotros a descansar hasta que los culpables enfrenten la justicia. Lo he comentado que por ahí por Matamoros por lo que se conoce la frontera chica, vive el pueblo con mucho miedo, nosotros tenemos un consulado en Matamoros otro en Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo hace unos meses los atacaron violentamente los carteles ahí en Matamoros, hay lugares donde no podemos nosotros y nuestros empleados ir."

En conferencia de prensa, Ken Salazar dijo que se tienen que desmantelar de manera conjunta, los cárteles de la droga que operan en México.

"Subrayo la importancia que estos cárteles que tienen tanto poder en esta zona que se tienen que desmantelar y este trabajo lo tenemos que hacer conjunto con el gobierno mexicano, respetando la soberanía de México".

Ken Salazar pide confianza para que los agentes norteamericanas puedan desplazarse México

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno de México y de Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo en torno a un posible desplazamiento en territorio mexicano de agentes estadounidenses, como la DEA y el FBI, el embajador Ken Salazar, dijo que lo importante es la confianza.

"Lo que es importante es que tengamos confianza, ¿no?, entre las dos naciones, por ejemplo, nosotros invitamos a las agencias de seguridad, a las agencias de defensa que también estén con nosotros en los Estados Unidos en los centros de capacitación, en muchos distintos lugares de los Estados Unidos ¿no? entonces, la realidad de nosotros es que si vamos a tener éxito en todo esto de la seguridad se tiene que tener un trabajo fuerte y un trabajo conjunto y un trabajo de confianza y en eso la llevamos".

La importancia, de nosotros es de proteger a los ciudadanos: Ken Salazar

Después de que se reveló que los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, tenían antecedentes delictivos, el funcionario norteamericano, Ken Salazar dejó en claro, que lo más importante para ellos es los ciudadanos norteamericanos.

"La importancia, de nosotros es de proteger a los ciudadanos, de nosotros que vienen acá México, entonces así lo llevamos al 100%, el perfil de ellos se conocerá de manera operativa, pero a nosotros lo que es la prioridad, es de proteger a los ciudadanos americanos, y de la parte mía como embajador de los Estados Unidos en México, la prioridad más alta es la protección de los 3400 trabajadores de la embajada en México".