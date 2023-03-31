Maestra es despedida por mostrar obra “El David” en Estados Unidos

Una maestra en Florida, Estados Unidos, fue despedida después de que varios padres la acusaran de enseñar pornografía a sus hijos por haberles enseñado la escultura “El David” de Miguel Ángel durante la clase a niños de sexto de primaria.

La docente, identificada como Hope Carrasquillas, exdirectora de la Escuela Clásica de Tallahassee, explicó que no se arrepiente de haberle mostrado a sus alumnos la escultura, ya que “necesitan aprender sobre estas famosas obras maestras”, indicó.

Añadió que no tiene sentido que “algo tan hermoso” como la obra "El David” de Miguel Ángel sea tan controvertido, pero le agradó que hubiera más personas que se preocuparon por la historia y también sintieron ganas de defender el arte.

La profesora explicó que la junta de la escuela le pidió que presentara su renuncia después de que los padres se quejaron por enseñarles pornografía a sus hijos al haberles mostrado también “La creación de Adán” y el “Nacimiento de Venus”.

El arte abre las mentes.. Crearle a los hijos e hijas un morbo por un desnudo es, en mi opinión contraproducente.. el cuerpo humano es hermoso, una obra como el David de Miguel Ángel Buonarroti debe ser apreciada en justa dimensión! #MásEducación pic.twitter.com/bONZxzrRTI — Sandra Escorcia Alvarado (@sandraescorcia) March 27, 2023

Padres se quejan de promover pornografía en escuela de arte que enseñó “El David”

Tres padres fueron los que presentaron su molestia ante la junta escolar acusando a la maestra de enseñar contenido pornográfico a estudiantes de sexto de primaria, por lo que las autoridades pidieron su renuncia para calmar a los papás.

La maestra dijo que la escuela había planeado enviar una carta para pedir la autorización de los padres y así poder mostrarles las obras artísticas; pero “lamentablemente, los padres no fueron notificados con antelación.Y ahí es donde realmente surgió la angustia por esta falta de notificación".

Explicó que desea que en algún momento los nuevos estudiantes sean educados en escuelas clásicas donde se les enseñe a pensar críticamente: “Espero en nuestros futuros líderes que si son criados de esta manera, podrán tener conversaciones y no tendría que estar en este nivel en el que estamos ahora".

