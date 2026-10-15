Inicia despliegue de tropas estadounidenses en Latinoamérica; Trump envía 600 soldados a Panamá

Estados Unidos aumentará la participación de sus Fuerzas Armadas en Latinoamérica con el traslado de aproximadamente 600 militares a Panamá.

La operación, reportada por medios de comunicación estadounidenses como The New York Times, forma parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump luchar contra el narcotráfico y de la cooperación de seguridad con países de la región.

¿Cómo será la operación de Estados Unidos en Panamá?

Los elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que serán enviados pertenecen a la División de Montaña, con sede en Fort Drum, Nueva York, y se dirigirán a un centro de entrenamiento ubicado en la selva panameña.

El despliegue estaría coordinado por un comando de operaciones con sede en Miami, encargado de asuntos relacionados con la seguridad regional.

Los soldados se encargarían principalmente de entrenar a las fuerzas locales en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que también emprendan ofensivas contra los grupos criminales de la región.

Equipos de EE.UU. y @Southcom continúan trabajando junto con las autoridades panameñas para evaluar los daños del terremoto y entregar suministros vitales a las comunidades afectadas. El gobierno del presidente Trump apoya al pueblo panameño mientras continúan los esfuerzos de recuperación. https://t.co/gRGA5g8Ae5 — USA en Español (@USAenEspanol) October 14, 2026

La operación ocurre mientras el gobierno de Donald Trump incrementa la presión sobre los países latinoamericanos para que refuercen el combate a las organizaciones criminales.

El traslado de los 600 efectivos también destaca por sus dimensiones históricas, pues podría convertirse en uno de los despliegues militares estadounidenses más importantes en la región desde los refuerzos realizados en Centroamérica durante la Guerra Fría.

Los despliegues de Estados Unidos en Latinoamérica

Uno de los antecedentes de despliegues militares de Estados Unidos en Latinoamérica ocurrió en marzo de 1988, cuando el entonces presidente Ronald Reagan ordenó enviar 3 mil 200 soldados de combate a territorio hondureño.

Un año antes, en marzo de 1987, Estados Unidos también movilizó a 3 mil 200 militares para contribuir a estabilizar la frontera entre Honduras y Nicaragua.

La nueva movilización hacia Panamá abre la posibilidad de una mayor presencia de tropas estadounidenses en distintos puntos de América Latina. Sin embargo, se debe esperar la confirmación del Comando Sur sobre nuevos despliegues en la región.