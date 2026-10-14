VIDEO: Trump doma al tigre; la nueva burla del presidente tras ataque en zoológico

El zoológico Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra fue el escenario de un ataque de un tigre a un hombre que ingresó a su recinto.

En videos compartidos en redes sociales se puede ver al felino someter a la víctima, quien murió en el lugar a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por salvarlo.

Revelan identidad de la víctima

Medios de comunicación británicos identificaron a la víctima como William Chapman, un joven que comenzó su carrera artística durante la infancia y participó en producciones televisivas como la película May Contain Nuts y la serie Historias reales.

Antes de morir, el actor grabó un video de aproximadamente cinco segundos desde el interior del área de los felinos, donde observa al tigre aparentemente dormido en una zona sombreada, mientras varias personas reaccionan con sorpresa y piden ayuda para sacar al joven del lugar.

This is the video William Chapman recorded on his phone after he jumped into the enclosure, making his way to approach the Tiger that was resting on top of the shed, the video is believed to have been posted on his instagram shortly after.



People’s disbelief can be heard in… pic.twitter.com/EtUNGfuhQk — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 13, 2026

Las autoridades confirmaron que murió en el lugar, mientras que el animal no fue sacrificado y, de acuerdo a las autoridades de la ciudad, no representa una amenaza para los visitantes al zoológico.

Donald Trump se vuelve a burlar de la víctima

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras reaccionar en redes sociales a la muerte de William Chapman en el Yorkshire Wildlife Park.

Y es que el mandatario estadounidense publicó en Truth Social el video del momento acompañado de la frase: “¡Nunca te metas con la naturaleza!”.

President Trump posts an AI video of himself playing with a tiger after posting footage of a man being fatally attacked by a tiger in the UK. pic.twitter.com/UJpYMLqceb — Akayla Gardner (@gardnerakayla) October 14, 2026

Además de compartir las imágenes del caso, el presidente publicó otros clips en los que aparecen personas supuestamente atacadas por animales salvajes, acompañados de música.

La polémica continuó este miércoles 14 de octubre, cuando Donald Trump compartió una nueva grabación generada mediante inteligencia artificial en la que aparece él mismo interactuando con el tigre, como si pudiera controlarlo y jugar con el animal.

