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VIDEO: Trump doma al tigre; la nueva burla del presidente tras ataque en zoológico

Las autoridades confirmaron que la víctima del ataque del tigre murió en el lugar, mientras que el animal no fue sacrificado.

Donald Trump se burla del ataque del tigre en el Yorkshire Wildlife Park
Donald Trump se burla del ataque del tigre en el Yorkshire Wildlife Park|Truth Social @realDonaldTrump

Escrito por: Eder Martínez

El zoológico Yorkshire Wildlife Park de Inglaterra fue el escenario de un ataque de un tigre a un hombre que ingresó a su recinto.

En videos compartidos en redes sociales se puede ver al felino someter a la víctima, quien murió en el lugar a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia por salvarlo.

Revelan identidad de la víctima

Medios de comunicación británicos identificaron a la víctima como William Chapman, un joven que comenzó su carrera artística durante la infancia y participó en producciones televisivas como la película May Contain Nuts y la serie Historias reales.

Antes de morir, el actor grabó un video de aproximadamente cinco segundos desde el interior del área de los felinos, donde observa al tigre aparentemente dormido en una zona sombreada, mientras varias personas reaccionan con sorpresa y piden ayuda para sacar al joven del lugar.

Las autoridades confirmaron que murió en el lugar, mientras que el animal no fue sacrificado y, de acuerdo a las autoridades de la ciudad, no representa una amenaza para los visitantes al zoológico.

Donald Trump se vuelve a burlar de la víctima

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras reaccionar en redes sociales a la muerte de William Chapman en el Yorkshire Wildlife Park.

Y es que el mandatario estadounidense publicó en Truth Social el video del momento acompañado de la frase: “¡Nunca te metas con la naturaleza!”.

Además de compartir las imágenes del caso, el presidente publicó otros clips en los que aparecen personas supuestamente atacadas por animales salvajes, acompañados de música.

La polémica continuó este miércoles 14 de octubre, cuando Donald Trump compartió una nueva grabación generada mediante inteligencia artificial en la que aparece él mismo interactuando con el tigre, como si pudiera controlarlo y jugar con el animal.

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