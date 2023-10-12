Durante la tarde del jueves 12 de octubre, se desplomó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en la Sierra de Topia, en la entidad de Durango. El accidente ocurrió entre el Ventoso y la Cumbre, personal militar brindó apoyo con helicópteros Black Hawk.

La aeronave accidentada es un Bell 212 de la FAM y tras reportar heridos por la caída de la aeronave, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que los tres tripulantes habían fallecido. Se trataba de elementos de la Fuerza Aérea a bordo de dos helicópteros Black Hawk que eran acompañados de un automóvil.

#ÚLTIMAHORA | Se desploma helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en la Sierra de Topia, #Durango. El accidente ocurrió entre el Ventoso y la Cumbre, personal militar brindó apoyo con dos helicópteros #BlackHawk



La aeronave accidentada es un Bell 212 de la FAM, presuntamente hay… pic.twitter.com/gNDWU7m5mF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

¿Por qué se desplomó el helicóptero?

De acuerdo con los primeros reportes, las hélices del helicóptero se atoraron con los cables de electricidad de la aeronave dando como resultado una falla y posteriormente el accidente.

Asimismo, fuentes apuntan a que hay al menos una persona herida. Los medios locales aseguran que las lesiones recibidas no fueron graves a pesar del aparatoso accidente.

Por su parte, Protección Civil acudió para atender el accidente que preliminarmente tuvo lugar a las 13:00 horas de este jueves 12 de octubre. Igualmente llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Qué hacía el helicóptero de la Fuerza Aérea en la Sierra de Durango?

Extraoficialmente, se habla de que el helicóptero sobrevolaba la zona en un vuelo de rutina cuando sufrió la falla a 400 kilómetros de la entidad. Aparentemente no volaba a gran altura.

Al momento no hay confirmación oficial de datos o una cifra oficial de cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.

Otro accidente de helicóptero tuvo lugar en Campeche

Otro accidente en helicóptero tuvo lugar recientemente, más precisamente el pasado 21 de junio en Isla del Carmen, Campeche. A diferencia del accidente de este jueves, se trataba de un helicóptero de una empresa privada contratado por la plataforma de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ese desafortunado día la aeronave cayó a 174 kilómetros del puerto y ambos tripulantes perdieron la vida. Pemex detalló más tarde que los hechos sucedieron a las 07:20 horas en la Sonda de Campeche.

Los restos del helicóptero con matrícula XA-EHI emprendió vuelo en la Ciudad del Carmen con destino a la plataforma petrolera.

