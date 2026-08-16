¿Cómo evitar el despojo de una propiedad en México? La forma de prevenirlo por la vía legal

Durante el primer semestre de 2026, México sumó poco más de 15 mil víctimas de despojo a nivel nacional. La Ciudad de México (CDMX) es de los principales lugares donde hay este problema.

De ser víctima de un despojo lo primero debe de cerciorar se que las escrituras estén debidamente a su nombre inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Es recomendable pedir periódicamente constancias certificadas de sus escrituras.

Estados donde hay alerta por despojo de propiedades

En cuatro estados de la República el Registro Público de la Propiedad y de Comercio cuenta con una alerta que da aviso de cualquier movimiento inusual en sus escrituras.

- Ciudad de México

- Estado de México

- Nuevo León

- Jalisco

