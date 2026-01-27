Celebran destitución de José Antonio Romero Tellaeche del CIDE

La destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) marcó el cierre de uno de los periodos más conflictivos en la historia reciente de la institución. La decisión fue tomada por Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, quien además nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora general interina.

El relevo quedó formalizado en un oficio que comenzó a circular en redes sociales, en el que se informa que el nombramiento de Ibarra Rojas se hace conforme al artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Lucero Ibarra es profesora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y una académica con amplio reconocimiento dentro de la comunidad.

La noticia provocó una reacción inmediata: profesores, investigadores y estudiantes celebraron abiertamente la salida de Romero Tellaeche, cuya gestión estuvo marcada por acusaciones de plagio académico, confrontaciones internas, despidos, ruptura con programas estratégicos y señalamientos de haber llegado al cargo de manera irregular.

Que dice Romero que no se va del @CIDE_MX y que le hagan como quieran.

Vamos a ver quién gana este pulso.

Por lo pronto, dicen que Romero esta bien atrincherado en sus oficinas. pic.twitter.com/YmYx4jH9VM — Daniel Moreno (@dmorenochavez) January 26, 2026

El sindicato del CIDE respalda a la nueva directora interina

A este clima de respaldo se sumó el Sindicato del Personal Académico del CIDE (SIPACIDE), que fijó postura mediante una carta fechada el 26 de enero de 2026 y dirigida tanto a la secretaria Rosaura Ruiz como a la propia Lucero Ibarra Rojas.

En el documento, el sindicato informa que toma conocimiento de la designación de Lucero Ibarra como directora general interina y reconoce su autoridad como la máxima responsable de la institución. Además, señala que, atendiendo al marco legal y laboral vigente, la relación con la administración se conducirá ahora a través de esta nueva titularidad.

Comunicado del SIPACIDE en relación a la designación de la Dra. Lucero Ibarra. pic.twitter.com/9byACEkOpU — Sindicato del Personal Académico del CIDE (@sipacide) January 26, 2026

El SIPACIDE también agradece y reconoce el nombramiento realizado por la secretaria Rosaura Ruiz en ejercicio de sus atribuciones y expresa su deseo de que la nueva directora tenga la mejor de las gestiones, además de manifestar su disposición para trabajar en el fortalecimiento del CIDE .

El pronunciamiento del sindicato representa un respaldo institucional clave y refuerza la idea de que la salida de Romero Tellaeche no solo fue celebrada en redes sociales, sino también asumida formalmente por la estructura laboral del centro de investigación.

Lo que dijo Romero Tellaeche tras ser destituido

Tras conocerse su salida, Romero Tellaeche difundió una carta dirigida al Órgano de Gobierno del CIDE en la que sostiene que su remoción solo puede darse bajo causas específicas y siguiendo un procedimiento legal estricto.

En el documento afirma que, de acuerdo con el Estatuto General del CIDE y la legislación vigente, una destitución anticipada debe realizarse con respeto al debido proceso, derecho de audiencia y mediante una sesión formal del Órgano de Gobierno, descartando decisiones informales o políticas.

También aseguró que, mientras no se cumplan esos supuestos, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones, y reiteró su disposición a seguir en el cargo.

Celebración abierta y cambio de etapa en el CIDE

Mientras Romero defendía su postura, académicos como Andrew Paxman, Catherine Andrews, Javier Martín Reyes, Carlos A. Pérez Ricart, Sonja Wolf y Javier Aparicio celebraron públicamente la destitución. Mensajes como “se acabó la pesadilla” o “por fin se escuchó a la comunidad” se multiplicaron en redes sociales.

El Director General del CIDE, José Romero, ha sido destituido de su cargo.



¡La mejor de las suertes a la nueva directora interina, @LuceroIbRo!



Es la mejor noticia en varios años: la comunidad del @CIDE_MX es más fuerte que quienes quisieron destruirlo por cuatro seguidos. — Javier Aparicio (@javieraparicio) January 26, 2026

Se va Romero Telleache Del CIDE. Una gran noticia.



Tras cuatro años críticos, por fin se escuchó a la comunidad académica. Mi reconocimiento a @rosauraRuiz4



Todo el repaldo para @LuceroIbRo, extraordinaria colega



Reconstruir tomará tiempo, pero era urgente empezar. Por fin. pic.twitter.com/BhOfbDCQOd — Carlos A. Pérez Ricart (@perezricart) January 26, 2026

Por fin: el impresentable de Romero se va del @CIDE_MX.



Una institución científica no puede sobrevivir secuestrada por incompetentes, mediocres y plagiarios como el espurio exdirector.



Enhorabuena y todo el éxito a @LuceroIbRo para los enormes retos que vienen.



Y felicidades a… pic.twitter.com/zjGVrlZGHA — Javier Martín Reyes (@jmartinreyes) January 26, 2026

Incluso hubo versiones de que el exdirector se negó a dejar su oficina tras ser notificado de su salida, lo que alimentó aún más la polémica.

Con el respaldo de la comunidad académica y ahora también del sindicato, la llegada de Lucero Ibarra Rojas abre una nueva etapa para el CIDE, marcada por la expectativa de reconstrucción institucional, diálogo interno y recuperación del prestigio académico.

