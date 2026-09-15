Notas
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Alerta en Xalapa, Veracruz: suman 16 casos de sarampión y dos muertes en el Centro de Cancerología
Una brigada federal llegó a Veracruz para investigar el brote de Sarampión en Centro Estatal de Cancerología en Xalapa; donde ya van 16 casos y dos muertes.
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Una sola pastilla puede ser fatal: Qué es la oxicodona con fentanilo y qué le hace al cuerpo
Últimamente ha resonado el tema de la pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo, esto debido a que se reveló que esta podría ser la razón de la muerte de Hayden Panettiere; te decimos lo que genera en el cuerpo.
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“¡No tenemos camilla!” Denuncian carencias en hospital IMSS en Mazatlán
Una denuncia por falta de camillas en el IMSS de Mazatlán abrió cuestionamientos sobre la atención en urgencias; el instituto explicó qué ocurrió con la paciente.
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Paciente termina en el piso del IMSS Nayarit y familiares claman por ayuda; esto respondió el instituto
Familiares pidieron una camilla y un médico para atender a una paciente que estaba en el piso de una clínica del IMSS Nayarit; el instituto respondió al video.
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La ingeniera que desafía al cáncer cervicouterino: Irari Jiménez desarrolla una IA con 95% de exactitud para detectar anomalías celulares a tiempo
Irari Jiménez, estudiante del CIC del IPN, diseñó un sistema de IA que analiza imágenes citológicas con alta precisión para acelerar diagnósticos.
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Sin cirugías ni hemodiálisis, trabajadores de hospitales en Veracruz exigen insumos
Pacientes y trabajadores protestan en Veracruz por el grave desabasto de medicamentos, insumos médicos y cirugías retrasadas en hospitales públicos del estado.