Destituyen al subdirector del Metro CDMX, tras accidente de la Línea 3

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Director del Metro de la Ciudad de México (CDMX), Guillermo Calderón, informaron que Alberto García Lucio, subdirector de operaciones, fue destituido tras el accidente de la Línea 3.

Por su parte, el secretario de gobierno de la capital, Martí Batres, dio a conocer que la prioridad es atender a las víctimas del accidente, motivo por el cual cada víctima tendrá a un servidor público designado para darle seguimiento a su caso.

El director del Metro, Guillermo Calderón agregó que será en la noche cuando den a conocer si el servicio en la Línea 3 se reanudará este lunes o no.

Asimismo, las autoridades puntualizaron que el Metro CDMX no ha sufrido ningún recorte presupuestal, al contrario.



🚨#ÚLTIMAHORA🚨 | Destituyen al subdirector de operaciones del @MetroCDMX, tras el accidente de la #Línea3, anunció la Jefa de Gobierno @Claudiashein y @GCalderon_Metro pic.twitter.com/UZSpwMXCOL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2023

Sheinbaum lamenta fallecimiento de joven en Línea 3

En conferencia, la Jefa de Gobierno se solidarizó y mandó sus condolencias a la familia de Yaretzi Adriana, la joven que perdió la vida durante el accidente de la Línea 3.

Detalló que se reunió con sus familiares y con el resto de las víctimas en los hospitales, para brindarles acompañamiento.

Siempre vamos a estar de lado de las víctimas y del lado de la justicia.

22 personas continúan hospitalizadas tras el choque en Línea 3

Por su parte, el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Ernesto Alvarado, señaló que en total 56 personas fueron trasladadas a hospitales en ambulancias, mientras que 49 ingresaron por sus propios medios.

Al momento 84 personas fueron dadas de alta y 22 continúan hospitalizadas en condición estable, agregó.



2 personas se encuentran en el Hospital “Magdalena de las Salinas''.

2 en el Hospital “Rubén Leñero”.

2 en el Hospital “1º de Octubre” y;

16 personas están en el Hospital “San Angel Inn Chapultepec”.

Alvarado puntualizó que cuentan con personal atendiendo a familiares y lesionados, y que un servidor público dará seguimiento a los 106 lesionados.

Asimismo, puso a disposición la atención a víctimas a través del Locatel.

Se desconoce la causa del accidente en la Línea 3

Guillermo Calderón, director del Metro CDMX, dio a conocer que fue el tren 24 el que impactó al 23 cuando estos se dirigían a la estación Universidad.

Informó que al momento desconocen el motivo del accidente en la Línea 3, por lo que están a la espera de que las investigaciones lo determinen.

Agregó que las cajas negras ya fueron recuperadas, así como videos y bitácoras.

Se activó protocolo de operación en baja de velocidad en la Línea 3 una noche antes

Por el momento, establecieron un comité de supervisión técnica conformado por expertos del IPN, UNAM, UAM y UNOPS.

De igual forma, señaló que la noche antes del choque de los trenes de la Línea 3 se realizó un reporte de señalización entre las estaciones La Raza - Potrero, y en consecuencia se activó el protocolo de operación en baja de velocidad.

Línea 3 podría reanudar operaciones este lunes

Finalmente, resaltó que antes de reanudar las operaciones en todas las estaciones de la Líneas 3, se liberarán las vías, repararán las barras y se realizarán pruebas.

Se pretende que mañana lunes 09 de enero el servicio funcione de manera normal, pero que por la noche confirmarán o no si será posible.

Presupuesto del Metro CDMX aumentó en 2022

Por su parte, Luz Elena González Escober, Secretaria de Administración y Finanzas, dijo que durante el 2022 aumentó el presupuesto del Metro CDMX en un 857 millones de pesos (mdp).

Comparado al 2021 el crecimiento fue de 25.5%, es decir, de 15 mil 684 mdp a 19 mil 687 mdp.

Destacó que actualmente se realiza una inversión histórica con la renovación de la Línea 1, con la compra de 29 trenes.