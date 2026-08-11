¡Los fans de Harry Potter lo lograron! Desvían un cable eléctrico de 580 millones de dólares para no dañar la tumba de Dobby en Gales

La instalación del interconector eléctrico Greenlink, un megaproyecto de 580 millones de dólares pensado para unir las redes de transmisión de Reino Unido e Irlanda, tuvo que modificar su trazado en la costa del condado de Pembrokeshire, en el suroeste de Gales. El motivo fue la movilización de cientos de fanáticos de la saga de Harry Potter, quienes advirtieron que las obras originales atravesaban Freshwater West, la playa donde se ubica el memorial simbólico dedicado a Dobby, el popular elfo doméstico de la franquicia.

El trazado inicial del cable submarino de 201 kilómetros contemplaba el tendido directo por la zona donde los visitantes dejan piedras pintadas y tributos al personaje. Ante la ola de llamadas y reclamos recibidos por la empresa desarrolladora Etchea Energy, la dirección del proyecto decidió ajustar la ruta en tierra firme para evitar cualquier alteración en el sitio de rodaje donde se filmó la escena de la película estrenada en 2010.

Fans de Harry Potter salvaron la “tumba” del personaje de Dobby https://t.co/adEZeyZL59 — CNN en Español (@CNNEE) August 10, 2026

También es un atractivo turístico

El director ejecutivo de la firma encargada del proyecto, Simon Ludlam, reconoció que en un inicio no entendía la relevancia del lugar ni la identidad del personaje ficticio. Sin embargo, tras comprender el valor cultural y económico que el memorial representa para la comunidad local, dio la orden de modificar el recorrido de la infraestructura para no afectar la afluencia de visitantes que llegan diariamente a la costa galesa.

El sitio no solo es un punto de encuentro para seguidores de la historia escrita por J.K. Rowling, sino un motor económico crucial para la región de Pembrokeshire. Datos del Consejo del Condado de Pembrokeshire estiman que el turismo aporta más de 800 millones de dólares anuales a la economía local y sostiene casi una cuarta parte del empleo en la zona, gracias a los millones de viajeros que llegan desde distintas partes del mundo para conocer la playa.

Retos ambientales y conservación del memorial en la playa

La decisión de mover el trazado del cable no estuvo exenta de complicaciones técnicas, ya que la nueva ruta ahora pasa cerca de yacimientos arqueológicos que datan de la Edad del Bronce. A pesar de ello, la empresa mantuvo el cambio para no entrar en conflicto con los fanáticos ni con la dinámica comercial de la localidad.

No es la primera vez que la tumba simbólica de Dobby se ve envuelta en una controversia. En 2022, la organización de conservación National Trust, propietaria de la playa Freshwater West, evaluó retirar el memorial debido a la acumulación de calcetines y objetos plásticos que dejaban los visitantes. Finalmente, las autoridades permitieron que el sitio permaneciera en su lugar, pidiendo al público que únicamente dejara piedras decoradas para proteger el ecosistema marino de la zona.