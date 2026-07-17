La historia del anillo de compromiso Lady Di con zafiro azul y 14 diamantes que Kate Middleton debe cuidar minuciosamente por su valor histórico

Pocas joyas en el planeta son tan reconocibles y cargadas de emoción como el anillo de compromiso que adorna el dedo de Kate Middleton desde que anunció su unión con el príncipe Guillermo en 2010.

No se trata de una pieza de joyería común; es el mismísimo anillo de zafiro y diamantes que perteneció a la fallecida princesa Diana de Gales, convirtiéndose en un puente de amor, legado y continuidad histórica dentro de la Familia Real Británica.

Sin embargo, detrás de su imponente brillo azul, este anillo esconde una historia de sutil rebeldía, herencia fraternal y un minucioso cuidado que la actual princesa de Gales debe mantener para preservar su incalculable valor.

Everyone knows Princess Diana got a sapphire and diamond engagement ring from then Prince Charles.



It is now worn by Princess Catherine. pic.twitter.com/JqbatNEykX — vbspurs (@vbspurs) March 16, 2025

Un zafiro en una joya inigualable

El diseño de la pieza es una obra maestra de la alta joyería, concebida por David Thomas, quien en ese entonces dirigía el departamento de diseño de la prestigiosa firma Garrard & Co. El anillo destaca por:

Un impresionante zafiro azul natural de 12 quilates con corte ovalado, traído desde las minas de Sri Lanka .

de 12 quilates con corte ovalado, traído desde las minas de . Un elegante marco de 14 diamantes de corte redondo.

de corte redondo. Una montura sólida de oro blanco de 18 quilates.

A pesar de su belleza, la elección de Diana en 1981 causó un revuelo silencioso en los pasillos de la monarquía. La estricta costumbre dictaba que los miembros de la realeza debían encargar piezas exclusivas y personalizadas. Lady Di, en cambio, seleccionó el anillo directamente del catálogo abierto al público de la casa Garrard.

Aunque las malas lenguas de la época murmuraban que la joven lo había elegido simplemente por tener la piedra central más grande disponible, lo cierto es que la princesa se enamoró tanto de la joya que la llevó el día de su boda e incluso continuó usándola bastantes años después de su separación del hoy rey Carlos III.

En aquel año de 1981, el anillo tuvo un costo de 28,500 libras esterlinas, una cifra que con la inflación actual supera fácilmente las 300,000 libras (más de 7 millones de pesos mexicanos), aunque su valor histórico real hoy en día es incalculable.

From the sapphire engagement ring previously worn by Princess Diana to the chain engraved with her children's initials, these are the five of the most meaningful pieces in the Duchess of Cambridge's jewellery collection. https://t.co/ChP4NcYAiQ pic.twitter.com/tfK5UymvtY — British Vogue (@BritishVogue) November 19, 2021

Le propuso matrimonio bajo las estrellas

El príncipe Guillermo cargó la valiosa reliquia en su mochila durante tres semanas antes de dar el paso definitivo. El momento mágico ocurrió en un entorno completamente alejado del protocolo londinense: en medio de la reserva natural Lewa Wildlife Conservancy en Kenia. Bajo un cielo estrellado y tras años de noviazgo y complicidad, el príncipe se arrodilló para entregarle a Kate la joya de su madre.

Desde ese instante, Kate Middleton ha portado la pieza con un respeto absoluto. La ha lucido en visitas de Estado, galas internacionales y la mantuvo en sus manos durante sus embarazos. Para ella, el anillo es un símbolo del amor hacia su esposo, pero también un recordatorio constante para el mundo entero de que el espíritu y la gracia de Lady Di siguen vigentes en la memoria colectiva de la corona.