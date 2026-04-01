Terror bajo tierra: descubren 4 explosivos con siglas del CJNG en Michoacán

El hallazgo de explosivos enterrados en caminos rurales de Apatzingán, Michoacán, encendió las alertas de seguridad en la región. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Civil localizaron y desactivaron cuatro artefactos tipo mina, algunos con siglas del CJNG.

Explosivos con iniciales del CJNG

Durante recorridos de vigilancia en brechas del municipio, elementos de seguridad detectaron cables que sobresalían de la tierra en un camino rústico de la comunidad de Las Anonas, lo que llevó al hallazgo de un explosivo improvisado.



Tras asegurar la zona, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y realizaron un barrido minucioso en el área. Como resultado, fueron localizados un total de cuatro artefactos de forma cilíndrica enterrados, algunos de ellos con siglas del CJNG.

Artefactos de forma cilíndrica enterrados, algunos de ellos con siglas del CJNG|Especial

Debido al riesgo que representaban, se solicitó la intervención de personal especializado, quien llevó a cabo la destrucción controlada de los explosivos, evitando así un posible incidente para habitantes y personas que transitan por estas rutas.

Mandos castrenses informaron que este tipo de operativos se realizan de manera permanente en caminos rurales, con el objetivo de detectar y neutralizar artefactos peligrosos, reduciendo riesgos para la población civil en zonas de tránsito cotidiano.

Golpe al CJNG: Argentina lo declara “organización terrorista” y congela sus activos

jueves 26 de marzo, la Oficina del Presidente Javier Milei confirmó que la República Argentina ha declarado oficialmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.

La inclusión del CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT) no es meramente simbólica. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, esta medida habilita de inmediato una serie de herramientas legales y operativas: Bloqueo de Activos, restricciones Operativas y cooperación Internacional.

🚨 El Gobierno de Argentina declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista.



“El CJNG surge formalmente en julio de 2010 tras escindirse del Cártel de Sinaloa y en la última década se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas… pic.twitter.com/aWWFvPLvh1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

La administración de Milei ha señalado que el CJNG ha dejado de ser un cártel de drogas convencional para convertirse en una amenaza a la paz civil.