Alerta en Sonora: detectan primer caso de gusano barrenador a días de reabrir la frontera al ganado

En julio de 2026, Estados Unidos informó que comenzaría la reapertura gradual de la frontera, luego de que se suspendiera la importación de ganado mexicano, luego de que se dispararan los casos de gusano barrenador en territorio nacional. Pese a esto, el gobierno de Sonora confirmó su primer caso detectado en Álamos.

De inmediato, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el gobierno estatal activaron un cerco sanitario y la liberación de moscas estériles para contener la plaga.

Sonora detecta su primer caso de gusano barrenador

El titular de la Secretaría de Agricultura de la entidad informó que el caso de gusano barrenador se detectó en el poblado de Monihuasa, activándose el protocolo de un cerco de 20 kilómetros.

Sonora era uno de los estados que mantenían vigilancia ante la presencia del gusano y, con este nuevo registro, se convierte en la entidad número 30 con casos activos, de acuerdo con el corte epidemiológico correspondiente a la semana 31.

El caso se da a solo cinco días de la reapertura del cruce Agua Prieta-Douglas, Arizona, prevista para el 24 de agosto, luego de que la Unión Americana solicitara inspecciones y medidas sanitarias adicionales para permitir nuevamente el paso de ganado mexicano.

Ante la detección de un caso de Gusano Barrenador en Álamos, el Gobierno de Sonora activó protocolos sanitarios y reforzó la vigilancia.



Como parte de la contención, se dispersaron 360 mil moscas estériles para fortalecer el cerco sanitario. pic.twitter.com/HQKq7OXmDw — SAGARHPA Sonora (@SAGARHPASonora) August 20, 2026

¿Qué es el gusano barrenador?

El gusano barrenador de ganado es la fase de larva de mosca llamada Cochliomyia hominivorax que pone sus huevos en heridas abiertas o mal tratadas en animales, incluyendo a los perros o cualquier otro mamífero.

Una vez que eclosionan, las larvas se alimentan directamente del tejido de la carne, provocando lesiones que pueden hacer que la infección avance rápidamente. Además, suelen alimentarse durante cinco a siete días del animal, para después llegar a su fase de moscas adultas.

Por ello, es importante revisar cualquier herida en el ganado, especialmente si aumenta de tamaño, comienza a desprender un olor desagradable, presenta sangrado o contiene pequeñas larvas blancas o rosadas que se mueven, ya que podrían ser señales de alerta.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en México?

Con base en el boletín epidemiológico, en México se contabilizan mil 969 casos activos de gusano barrenador, distribuidos en 30 entidades federativas.

Hasta el momento, Baja California y Baja California Sur se mantienen sin registros de casos, de acuerdo con el corte epidemiológico más reciente.