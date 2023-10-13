Detienen a “El Pompín”, uno de los reos fugados con “El Neto” de penal en Chihuahua

Fue capturado Francisco Lucio alias "El Pompín", uno de los reos fugados del Centro de Readaptación Social (Cereso) el pasado 1 de enero luego de motín que dejó 17 muertos y que fue orquestado por el líder criminal de "Los Mexicles",conocido como "El Neto".

Se trata de uno de Francisco Lucio conocido como "El Pompín", uno de los objetivos prioritarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los hechos ocurrieron antier en la ciudad de Durango y hoy, el recapturado ya fue ingresado al penal de Chihuahua.

"Fue un trabajo fuerte, sólido, de mucho tiempo, realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones y el respaldo total de la Gobernadora y el Fiscal General y finalmente se detiene a esta persona en la ciudad de Durango", detalló la Fiscalía del Estado.

Se informó que "El Pompín" era el más peligroso de los reos fugados por sus nexos con el crimen organizado y en su historial carga con asesinatos y secuestros.

Añadió que los trabajos continúan para capturar a los tres reos fugados que aún están prófugos.

¿Qué pasó en enero durante la fuga de reos en Cereso de Chihuahua?

Un motín en el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, causó la muerte de 17 personas, diez de ellos oficiales de seguridad y siete reclusos el 1 de enero de 2023. La Fiscalía estatal confirmó que había 13 personas heridas.

El motín ocasionó la fuga de 27 presos, “quienes se valieron de lo ocurrido para ejecutar acciones en contra de grupos antagónicos”.

Entre los reos que escaparon se encontraba Ernesto Alfredo Piñón De la Cruz, alias "El Neto", líder del grupo delictivo de "Los Mexicles", grupo vinculado al cartel de Sinaloa.