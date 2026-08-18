VIDEO| Baños inservibles y estructuras que se caen a pedazos: El deterioro de los Institutos Nacionales de Salud en México

El abandono del sector salud en México es visible. Los institutos nacionales no quieren invertir ni un solo peso en arreglar los baños descompuestos, comprar inmobiliario o mejorar algunas zonas, afectando a los misiles de pacientes que acuden a recibir atención médica.

“El hecho de no ejercer estos puntos, es seguir complicando mucho más el sistema de salud público (...) Estamos hablando de eficiencia en el gasto sino que nos puede costar vidas”, explicó Judith Méndez, Directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Las Instituciones Nacionales de Salud que congelaron sus recursos para infraestructura 2026

Tan solo en el primer semestre del 2026, al menos siete instituciones de salud tenían más de $200 millones de pesos autorizados para la inversión en infraestructura; sin embargo, no se ha utilizado ni un solo pesos en mejorar las instalaciones.

Esta es la lista de los institutos de salud que han decidido “ahorrar unos centavos”: