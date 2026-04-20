Promesas rotas: Sistema de salud en Morelos colapsa entre recortes y desabasto de medicamentos

La promesa de que México tendría un sistema de salud digno para presumir, hoy solo se ha quedado para la burla, pues Morelos es uno de los muchos ejemplos de la epidemia de carencias que atacan a las instituciones de salud.

Servicios de salud en Morelos se hunden en una crisis

El gobierno de Margarita González Saravia prometió un sistema de salud digno para los habitantes, pero la realidad en hospitales y centros de salud desmienten el discurso.

El sistema en la entidad no solo sigue en crisis, sino que se está hundiendo entre carencias, recortes y omisiones, al igual que el resto de centros de salud en otros estados.

Los ciudadanos enfrentan malos tratos, desabasto de medicamentos, falta de personal, y clínicas que, lejos de curar, evidencian el abandono institucional.

“Es malísimo el servicio del hospital…dice el gobierno que es un servicio de calidad, pero es lo peor, de verdad”, narró Mario López, un habitante de la entidad.

Recortan presupuesto para la salud en Morelos: en Dinamarca no pasa esto

Lejos de fortalecer esta área, el propio gobierno estatal aprobó un r ecorte presupuestal del 18.3% para 2026, lo que contradice la necesidad de mejorar la atención médica.

De acuerdo con la organización Morelos Rinde Cuentas, esto impactará directamente en la capacidad operativa de los servicios de salud, limitando programas, insumos y personal necesario para brindar atención de calidad.

Esto representa más de 500 millones de pesos menos destinados a la atención médica, una cifra que podría traducirse en mayores carencias para pacientes y trabajadores del sector.

Denuncian alimentos en mal estado en clínicas de Morelos

Por si la crisis no fuera suficiente, se suman denuncias por alimentos en mal estado en el Hospital General José G. Parres de Cuernavaca.

Desde jamón descompuesto hasta una cucaracha en el pan. Una situación que ya habría provocado afectaciones a la salud de los propios trabajadores, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud.

Mientras esto ocurre, el silencio de la gobernadora González Saravia y del secretario de Salud, Mario Ocampo, solo profundiza la desconfianza.

A pesar de los ajustes administrativos, los resultados siguen sin aparecer. Lamentablemente, las autoridades insisten que el sistema de salud mexicano no presenta carencias, pero solo sufren quienes más dependen de él.