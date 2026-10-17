¡ÚLTIMA HORA! Detienen a César “N”, exfiscal de Chihuahua: esto sabemos

El exfiscal general de Chihuahua, César "N", fue arrestado este sábado por elementos de la policía estatal. Su detención se produjo en el marco de las indagatorias vinculadas al despliegue táctico contra un laboratorio de drogas sintéticas localizado en la Sierra Tarahumara.

Dicho operativo cobró relevancia internacional al contar supuestamente con la intervención directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el alcance de las presuntas responsabilidades del exfuncionario en este caso.

Así fue la detención del exfiscal de Chihuahua

Se dio a conocer que agentes de la Fiscalía General de la República, montaron un operativo y lo detuvieron en la calle La Cantera de la colonia Washington en la capital del Estado. El exfiscal ya se había presentado a declarar en la FGR en la delegación de Ciudad Juárez, luego del caso del narcolaboratorio, localizado por autoridades estatales de CHIH en la sierra, donde supuestamente habrían participado agentes de la CIA.

Otro implicado en el evento fue Arturo "N", quien era el encargado de operaciones especiales de CHIH; tiene orden de aprehensión y a él no lo han ubicado. César "N" ya se encuentra en el Registro Nacional de Detenciones. Fue detenido por el delito de uso ilegal del servicio público y coalición. Él se preparaba para buscar la candidatura del 2027 a alcalde de Chihuahua por el PAN.

¿Quién es César Jáuregui "N", exfiscal del estado de Chihuahua?

En la función pública se desempeñó como:

Secretario General de Gobierno de Chihuahua (2021-2023)

Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua (2016 – 2021)

Diputado Local y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LXIV Legislatura en el Congreso del Estado de Chihuahua (2013 -2016)

Diputado Local y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la LXI Legislatura en Congreso del Estado de Chihuahua (2004 - 2007)

Secretario del Ayuntamiento de Delicias (2010-2013)

Secretario del Ayuntamiento de Juárez (2000-2001)

