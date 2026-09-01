¡Se habían embolsado 100 millones de pesos! Detienen a dos hombres por fraude en Nuevo León

Las Fiscalías de Nuevo León y Jalisco realizaron un operativo conjunto que terminó con la detención de Manuel “N” y Ricardo “N”, quienes son investigados por fraude que, de acuerdo con las autoridades, podrían alcanzar los 100 millones de pesos.

El caso tiene como antecedente una denuncia presentada en diciembre de 2022 contra Manuel “N”, relacionada con una operación por aproximadamente 12 millones de pesos.

¿Cómo comenzó la investigación por presunto fraude?

De acuerdo con la carpeta de investigación 2742/2022, el señalamiento inicial estaría relacionado con un anticipo entregado para la instalación de vidrio a una empresa identificada como Unifin Financiera, promotora del litigio.

A partir de esa investigación surgieron otros señalamientos contra los ahora detenidos, aunque las autoridades todavía indagan cuál habría sido su participación en cada uno de los casos.

🔴 Luego de un operativo realizado en conjunto entre las Fiscalías de Nuevo León y Jalisco, se reportó la detención de Manuel "N" y Ricardo "N", investigados por una serie de supuestos fraudes, cuyo monto ascendería a los $100 millones de pesos. https://t.co/pIctg2xfda pic.twitter.com/7mdNpGtc9N — INFO7MTY (@info7mty) September 1, 2026

Como parte de las diligencias, fueron asegurados diversos inmuebles que presuntamente estarían relacionados con la investigación.

¿Por qué investigan a Manuel “N” y Ricardo “N”?

Las autoridades buscan determinar si ambos estarían vinculados con una serie de operaciones que, en conjunto, representarían un posible fraude de hasta 100 millones de pesos.

Por ahora, la investigación continúa abierta y podrían surgir nuevas imputaciones, aseguramientos de bienes o modificaciones en la situación jurídica de los señalados.

¿Qué sanciones podrían enfrentar por presunto fraude en Nuevo León?

Las posibles sanciones dependerán de cómo avance el proceso y de los delitos que eventualmente sean acreditados ante un juez.

En caso de que se determine responsabilidad por fraude, las penas pueden incluir prisión y multas, cuya duración y monto dependen de factores como la cantidad involucrada, la modalidad del delito y las circunstancias específicas de cada caso.

Las penas por el delito de fraude se basan en el valor de la afectación patrimonial (calculado con base en la Unidad de Medida y Actualización, UMA, o salarios según aplique):



Monto menor: Prisión de 3 días a 6 meses o multa cuando la cantidad defraudada es baja.

Monto medio: Prisión de 6 meses a 3 años y multa cuando el valor excede el mínimo pero sin rebasar los límites establecidos por la ley local.

Monto mayor: Prisión de 3 a 12 años cuando el valor de lo defraudado supera los rangos mayores o se comete en agravio de múltiples personas.

Por ahora, Manuel “N” y Ricardo “N” mantienen su calidad de investigados y será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica.