Se hizo pasar por diputado y terminó detenido en Nuevo León

Un hombre que decía ser diputado federal terminó detenido en Santiago, Nuevo León, luego de que policías descubrieran que no aparecía en los registros oficiales de servidores públicos. El sujeto, identificado como Juan “N”, de 56 años, también habría amenazado a los agentes cuando le hicieron saber que no encontraron su nombre en las bases de datos.

¿Por qué detuvieron al supuesto diputado en Santiago, Nuevo León?

Todo comenzó con un reporte de vecinos de la zona de La Cieneguilla, quienes alertaron sobre dos personas que viajaban en un taxi mientras tomaban fotografías de negocios y ciudadanos.

Cuando los policías llegaron, encontraron que una mujer conducía el vehículo. Ella explicó que buscaba a su expareja, con quien mantiene un proceso legal, y que la acompañaba su abogado.

El hombre aseguró ser diputado federal y mostró dos placas metálicas con las leyendas “Asesor Legislativo” y “Pro Libertad y Derechos Humanos en América”.

🔴Un hombre fue detenido por policías de #Santiago, por el presunto delito de Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión, al decir ser diputado federal, sin encontrarse registrado en ninguna base de datos de servidores públicos Identificado como Juan “N”, de 56 años, fue capturado luego de que vecinos de la zona de La Cieneguilla, reportaran a dos personas a bordo de un taxi tomando fotografías a negocios y ciudadanos. https://t.co/mqdNd4loD2 — INFO7MTY (@info7mty) October 20, 2026

¿Qué pasó cuando los policías revisaron su identidad?

Los agentes consultaron la base de datos de servidores públicos activos, pero no encontraron el nombre del hombre. Al informarle sobre el resultado, Juan “N” presuntamente se puso agresivo e intentó escapar.

Además, habría lanzado amenazas contra los policías, a quienes les advirtió que no sabían en el problema en el que se iban a meter.

La situación terminó con su detención y traslado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

¿De qué delitos acusan a Juan “N” en Nuevo León?

Tras una audiencia, un juez determinó vincular a proceso a Juan “N” por los delitos de usurpación de funciones públicas y amenazas.

El caso se originó luego de que el hombre se identificara como diputado federal sin que su nombre apareciera en los registros oficiales consultados por los agentes.

La vinculación a proceso no significa que sea culpable: las acusaciones deberán resolverse conforme avance el procedimiento judicial.

¿Qué sanción establece la ley por usurpación de funciones públicas y amenazas?

El Código Penal de Nuevo León contempla distintas sanciones para estos delitos. Por usurpación de funciones públicas, el artículo 256 establece una pena de un mes a tres años de prisión y una multa de una a diez cuotas, cuando se atribuye el carácter de servidor público y se ejercen funciones propias de ese cargo.

En el caso de amenazas, el artículo 292 contempla de seis meses a dos años de prisión y una multa de una a diez cuotas. La aplicación de estas penas depende de los hechos acreditados y de la resolución judicial.

En el caso de Juan “N”, el hombre fue vinculado a proceso por ambos delitos, pero esto no significa que ya haya recibido una sentencia condenatoria.

