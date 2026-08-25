¡Con una biblia en la mano! Cae Jesucristo ‘N’ por doble homicidio: Asesinó a sus padres en Monterrey

Jesucristo 'N' fue detenido en Monterrey, Nuevo León, este domingo 23 de agosto, después de que presuntamente intentara apoderarse de un vehículo y agrediera con unas pinzas de mecánico a un joven cuando buscaba escapar tras el homicidio de sus padres y la agresión contra su hermana ; al momento de ser localizado llevaba una Biblia en la mano .

La captura ocurrió alrededor de las 15:40 horas en la calle Gama , luego del reporte sobre el intento de robo; durante las primeras investigaciones, las autoridades establecieron que el detenido también estaría relacionado con los hechos ocurridos este domingo en la colonia Ferrocarrilera, donde sus padres fueron asesinados y su hermana resultó herida por arma de fuego .

Así fue detenido Jesucristo 'N' en Monterrey

El caso de Jesucristo “N” comenzó con una investigación por un ataque contra su propia familia y terminó con su detención en otro punto de Monterrey, donde presuntamente intentó apoderarse de un automóvil.

Después de lo ocurrido, las autoridades comenzaron la búsqueda del sospechoso, quien habría abandonado el lugar en una camioneta RAM 700 Bighorn gris en la cual había escapado previamente; sin embargo, horas más tarde fue ubicado en la colonia Villa Cumbres, donde se habría producido el segundo episodio que llevó a su captura.

La captura ocurrió después de otro intento de robo

La localización se produjo cerca de las 15:40 horas, cuando policías de Monterrey detectaron al joven en la calle Gama, fue en ese sitio que habría intentado quedarse con un Mazda gris, situación que derivó en una agresión contra un hombre de 25 años.

Según el informe policial, el joven habría utilizado unas pinzas de mecánico para atacar al propietario del vehículo durante el intento de apoderarse de la unidad; los agentes intervinieron y consiguieron detenerlo.

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¿Qué se sabe del homicidio de sus padres?

La investigación contra Jesucristo “N” no se limita al intento de robo, pues las autoridades también indagan su posible participación en el homicidio de sus padres, ocurrido este domingo en la colonia Ferrocarrilera; en esos mismos hechos, una hermana del detenido sufrió lesiones provocadas por arma de fuego.

Por ahora, la investigación busca establecer qué ocurrió y determinar la responsabilidad que pudiera tener el detenido en estos hechos.

Jesucristo 'N' ya tenía antecedentes penales

Las autoridades también informaron que el detenido cuenta con antecedentes por atentado contra servidores públicos y que había salido de un centro penitenciario meses atrás.

Tras su captura, Jesucristo “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.