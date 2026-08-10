¿Quién fue Diana la Cazadora? Conductora y luchadora que falleció a los 48 años en Monterrey

La Lucha Libre profesional en México está de luto tras confirmarse la muerte de la luchadora Alma Corina Gutiérrez, conocida en los cuadriláteros como Diana la Cazadora, quien construyó una trayectoria de casi tres décadas dentro del pancracio nacional.

La también conductora y reportera de medios deportivos en Monterrey falleció durante este fin de semana, presuntamente por complicaciones derivadas de una infección pulmonar; fue durante la tarde del sábado cuando comenzó a difundirse la noticia sobre la muerte de la reconocida luchadora, a los 48 años.

¿Quién era la luchadora Diana la Cazadora?

Alma Corina Gutiérrez comenzó su camino en la Lucha Libre profesional en agosto de 1997; para prepararse en los cuadriláteros tuvo como maestros a Centurión Negro y Carnicero Aguilar , quienes fueron parte de sus primeros años dentro de este deporte.

Con el paso del tiempo, Diana la Cazadora consiguió hacerse un lugar en la escena femenil y llegó a participar en funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Uno de los circuitos donde consiguió mayor reconocimiento fue Lucha Libre Femenil (LFF), competencia en la que conquistó distintos campeonatos.

Los campeonatos que conquistó dentro del ring

Durante su carrera, la luchadora consiguió el Campeonato Junior y el Campeonato de Parejas dentro de LFF; además, obtuvo el Campeonato Femenil de Monterrey.

Estos logros marcaron una trayectoria que se extendió desde finales de la década de los noventa y que llevó a Diana la Cazadora a convertirse en uno de los nombres reconocidos de la lucha libre femenil en Monterrey.

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Diana también trabajó como reportera en Monterrey

Fuera de la lucha libre, Gutiérrez Villarreal también se desempeñó en medios de comunicación de Monterrey; su trabajo estuvo relacionado con la cobertura de vialidad, por lo que mantuvo una faceta profesional ligada al periodismo y la información local.

Así, su trayectoria combinó dos escenarios distintos: los cuadriláteros de la lucha libre y los espacios informativos de Monterrey.

Compañeros y aficionados despiden a Diana la Cazadora

Tras conocerse su fallecimiento, compañeros de profesión, luchadores y aficionados recurrieron a redes sociales para recordar a Diana la Cazadora y despedir a la deportista.

Las publicaciones destacaron su trayectoria dentro de la lucha libre femenil y los años que dedicó a este deporte; también hubo mensajes de quienes compartieron funciones y momentos profesionales con la gladiadora regiomontana.