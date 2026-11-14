Detienen a “Mike” integrante de “Los R´s" del CJNG durante una balacera en Jalisco

Un operativo de seguridad en Atotonilco el Alto, Jalisco, derivó en una balacera que dejó un presunto agresor sin vida y la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, señalado como presunto integrante de “Los R´s", fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Capturan a “Mike” presunto integrante de “Los R´s" del CJNG

El secretarío de Seguridad y Protección Ciudadana de México,Omar García Harfuch informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”.

Durante recorridos de prevención y disuasión del delito, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por parte de una camioneta que intentaba evadir a la policía.

En Atotonilco el Alto, Jalisco, elementos de @SSPCMexico, de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a Miguel Ángel “N”, alias “Diego” o “Mike”, identificado como presunto integrante de “Los R’s”, facción del CJNG.… pic.twitter.com/Z2BXRUiKAf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 15, 2026

Al responder a la agresión, uno de los atacantes perdió la vida, logrando la detención. De acuerdo con las investigaciones, “Los R´s" está encabezado por Ramón Ángel “N”, alias “R1″, y Rafael “N”, alias “R2″, ambos detenidos y señalados como presuntos intelectuales del homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Entre los principales investigados tras la muerte de Carlos Manzo se encuentran Ramón Ángel “N”, alias “El R1” o “Moncho”, y Jorge “N”, conocido como “El Licenciado” o “El Contador”, identificados por las autoridades como presuntos responsables de la planeación del homicidio.

También figuran Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”; Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”; Alejandro “N”, alias “K-Oz”, y Gerardo “N”, alias “El Congo”, quienes enfrentan procesos penales por su probable participación en hechos relacionados con la investigación.

Cae “R2”, presunto mando de “Los Rs”

El pasado 8 de noviembre, durante un operativo encabezado por fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, terminó con la detención de Rafael “N”, alias “R2”, identificado como un importante generador de violencia y mando de “Los Rs”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Jalisco y Michoacán.

Rafael “N”, conocido como “R2”, cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán. Además, tiene una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.