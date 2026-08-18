Detienen a presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla; Juan Pérez Moral fue trasladado a Atlixco

Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla , fue detenido la tarde de este lunes 17 de agosto; de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura del funcionario ocurrió en la colonia Buena Vista y fue realizada por agentes de la Dirección General de la Policía Ministerial .

Así ocurrió la detención del presidente municipal de Tianguismanalco en Puebla

El registro oficial establece que Juan Pérez Moral fue detenido a las 16:26 horas en la localidad de Buena Vista, dentro del municipio de Tianguismanalco; posteriormente, el edil fue trasladado hacia las instalaciones de Casa Carmen Serdán, sede Atlixco, donde quedó a disposición de un juez local.

De acuerdo con la información oficial, fueron elementos de la Dirección General de la Policía Ministerial quienes realizaron la detención de Juan Pérez Moral; posteriormente el funcionario fue trasladado a bordo de una unidad identificada con el número D-597.

El presidente municipal tiene aproximadamente 60 años y también es identificado con el alias de “Mantecas”, de acuerdo con la información registrada tras su detención.

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🚨 Juan Pérez Moral, presidente municipal de Tianguismanalco, #Puebla, fue detenido este lunes en la colonia Buena Vista por agentes de la Policía Ministerial, según el Registro Nacional de Detenciones.



Tras su captura, fue trasladado a la Casa Carmen Serdán en Atlixco. La… pic.twitter.com/Jy0a7lpxOR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2026

Juan Pérez Moral fue llevado a Atlixco

Después de la detención en Tianguismanalco, el alcalde fue trasladado a las instalaciones de Casa Carmen Serdán, con sede en Atlixco; el Registro Nacional de Detenciones señala que el funcionario se encontraba en traslado al momento de la consulta realizada este lunes.

Fiscalía todavía no informa por qué lo detuvieron

La Fiscalía estatal no ha informado oficialmente cuáles fueron las causas que motivaron la detención de Juan Pérez Moral; por ello, no existe información oficial que permita establecer el motivo de la aprehensión o si está relacionada con algún delito en particular.

Hasta el momento, lo único que se ha confirmado es la detención del alcalde en Tianguismanalco, la participación de la Policía Ministerial y su traslado a Casa Carmen Serdán en Atlixco.