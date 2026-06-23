El secuestro que nunca ocurrió; procesan a implicados en el caso de la alcaldesa de Tenancingo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que un juez vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” por su presunta participación en la simulación del secuestro de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, identificada como Nancy Napolés.

De acuerdo con las investigaciones, el caso no habría sido un secuestro real. La indagatoria señala que varias personas planearon un supuesto secuestro para exigir un rescate de 40 millones de pesos que, presuntamente, sería cubierto con recursos públicos.

Además de la vinculación a proceso, el juez impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo se habría planeado el falso secuestro de la alcaldesa de Tenancingo?

Según la Fiscalía mexiquense, la planeación comenzó desde febrero de este año. Las indagatorias señalan que José Roberto “N” y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, habrían organizado la simulación. Posteriormente se sumaron Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

Uno de los testimonios recabados refiere que el grupo buscaba solicitar un rescate de 40 millones de pesos y que el dinero tendría como finalidad justificar un faltante de recursos en el ayuntamiento.

#AProceso

Un Juez determinó la vinculación a proceso en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por su probable participación en el delito de secuestro simulado, en agravio de una femenina de iniciales N.N.P., quien se desempeña como presidenta municipal de #Tenancingo,… pic.twitter.com/0bq4g9pVna — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 22, 2026

Las investigaciones indican que el 31 de mayo la presidenta municipal salió de su domicilio a bordo de un vehículo Jetta junto con su madre.

Minutos después llegó otro automóvil, un Volkswagen Virtus rojo, del que descendió Víctor Manuel “N”, quien presuntamente simuló obligarla a subir a la unidad para aparentar una privación ilegal de la libertad.

Sin embargo, el análisis de cámaras de vigilancia no detectó actos de violencia física ni resistencia por parte de la funcionaria.

De acuerdo con la Fiscalía, incluso existen imágenes donde la propia alcaldesa ayuda a descender de un vehículo para abordar el otro automóvil.

¿Por qué sospechan que la alcaldesa participó en la simulación?

Las autoridades señalaron que la propia presidenta municipal habría indicado a sus acompañantes la ruta a seguir para evitar cámaras de videovigilancia y posibles puntos de revisión.

La investigación también apunta a que el vehículo utilizado en el supuesto secuestro era usado habitualmente por Karla Valeria “N”, una de las personas ahora procesadas.

Además, la Fiscalía sostiene que la alcaldesa buscaba justificar un faltante de recursos públicos mediante el cobro del supuesto rescate.

¿Dónde localizaron a la alcaldesa de Tenancingo?

Tras la denuncia por secuestro, la funcionaria logró comunicarse con familiares y aseguró que había escapado de sus captores. Posteriormente fue localizada en una zona de terracería de la comunidad de El Capulín, en Tenancingo.

Las investigaciones permitieron rastrear un teléfono celular utilizado durante los hechos, cuyo recorrido incluyó la Ciudad de México y posteriormente Oaxaca, donde finalmente fueron detenidos Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

Además de la acusación por simulación de secuestro, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” son investigados por el delito de extorsión.

La Fiscalía informó que las sanciones podrían alcanzar hasta 25 años de prisión en caso de acreditarse dicha conducta. Por otra parte, la presidenta municipal enfrenta una audiencia de formulación de imputación por simulación de secuestro programada para el próximo 9 de julio.

