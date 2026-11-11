Detienen a presunto asesino del regidor Gabriel Rivas Ríos en Cuernavaca: Fiscalía investiga quién ordenó el ataque armado

La investigación por el asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos tuvo un nuevo avance este miércoles 11 de noviembre, luego de que la Fiscalía General de Morelos ejecutara una orden de aprehensión contra Ricardo Alejandro “N”, señalado como probable responsable material del ataque armado ocurrido en Cuernavaca.

El funcionario municipal fue asesinado el pasado 4 de noviembre en la colonia Ejidos de Acapantzingo; ahora, con el sospechoso bajo disposición judicial, las autoridades buscan esclarecer cómo se organizó la agresión y si hubo otras personas involucradas en el homicidio.

Así fue el ataque armado contra el regidor en Cuernavaca

Gabriel Rivas Ríos fue atacado a balazos cuando se encontraba dentro de su vehículo, frente a una zona de establecimientos comerciales.

La agresión ocurrió en el oriente de la capital morelense y provocó la movilización de elementos de seguridad y personal ministerial.

El crimen generó una investigación para identificar a los responsables.

Entre los antecedentes de Rivas Ríos se encontraba su oposición a un desarrollo inmobiliario en el predio conocido como La Cazahuatera, una zona natural de Cuernavaca; sin embargo, la información disponible no permite establecer que esa actividad haya sido el motivo del asesinato.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, quien defendió con convicción las causas de la gente y trabajó por una ciudad más justa y participativa.



Descanse en paz. pic.twitter.com/6zTltPma9b — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) November 4, 2026

¿Qué sigue en el caso Gabriel Rivas Ríos?

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada como resultado de las indagatorias realizadas con apoyo de autoridades estatales y federales.

El detenido deberá comparecer ante la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica.

La captura también abre una nueva etapa en el expediente, pues la Fiscalía mantiene las investigaciones para establecer si existieron autores intelectuales y quiénes pudieron intervenir en la planeación del homicidio.

Por ahora, la detención de un probable responsable material no significa que el caso esté resuelto; las autoridades todavía tienen pendiente esclarecer las circunstancias y posibles responsabilidades detrás del asesinato del regidor.