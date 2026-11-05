Asesinan en su auto a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca: esto se sabe del crimen

La violencia no para en el país, que incluso ni los políticos se salvan de la misma. Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, Morelos, fue asesinado a balazos este miércoles 4 de noviembre de 2026.

La agresión ocurrió en la colonia Ejidos de Acapantzingo, y de acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue atacado a tiros cuando se encontraba en su vehículo frente a una zona de bares.

Investigan asesinato de regidor de Cuernavaca

Tras la agresión, elementos de la policía arribaron al sitio, el cual fue acordonado en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual confirmó el fallecimiento del servidor público.

La dependencia informó en un comunicado que inició una investigación en torno a los hechos en donde perdió la vida Gabriel Rivas Ríos, regidor del ayuntamiento de Cuernavaca.

Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, desarrollan la diligencia de levantamiento de cuerpo e indagatorias iniciales para el esclarecimiento de los hechos.

No reportan detenidos por homicidio del regidor de Cuernavaca

Derivado de este homicidio, no se reporta que alguna persona o personas fueron detenidas, pero las indagatorias se mantendrán en búsqueda de quien disparó contra el regidor. Al parecer, habría sido asesinado por al menos tres hombres, quienes huyeron en un vehículo.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, publicó en X un mensaje lamentando la muerte del regidor e instruyó a las autoridades correspondientes esclarecer los hechos.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos", escribió.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. He instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos. En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia. — Margarita González Saravia (@margarita_gs) November 4, 2026

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca, quien defendió con convicción las causas de la gente y trabajó por una ciudad más justa y participativa. Descanse en paz", expresó en una esquela el gobierno estatal.