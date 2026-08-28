Detienen a Hugo Alexis “N”, presunto integrante de La Unión Tepito en la colonia Morelos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron la detención de Hugo Alexis "N", de 30 años de edad. El individuo es identificado por las autoridades como presunto integrante de la organización criminal "La Unión Tepito", grupo delictivo al que se le vincula directamente con los delitos de extorsión a comerciantes y narcomenudeo a gran escala en la alcaldía Cuauhtémoc.

Intercepción en la calle Miguel Domínguez y aseguramiento de droga

La captura se concretó durante los patrullajes de prevención y vigilancia estratégica que los elementos policiales realizaban en las inmediaciones de la colonia Morelos. Al transitar sobre la calle Miguel Domínguez, los oficiales observaron a Hugo Alexis "N" en el momento exacto en que manipulaba envoltorios plásticos con las características clásicas empleadas para la distribución de estupefacientes. Al encontrarse ante un probable hecho delictivo en flagrancia, los uniformados se aproximaron para solicitarle una revisión preventiva en estricto apego a los protocolos de actuación policial.

#Importante | Resultado de las acciones para el combate a los grupos delictivos y los delitos de alto impacto, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Hugo Alexis "N", presunto integrante de "La Unión Tepito", vinculado a los delitos de #Extorsión y narcomenudeo.



Fue detenido en… pic.twitter.com/fvaStrsSNL — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 28, 2026

Durante la inspección corporal y de sus pertenencias, los efectivos aseguraron un arma de fuego corta abastecida con un cargador y siete cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Asimismo, se le decomisó un cargamento diverso que contabilizó 83 bolsitas y medio kilogramo de vegetal verde seco con las características de la marihuana, 99 dosis de probable cocaína y 89 envoltorios plásticos con aparente metanfetamina, sumando más de 270 dosis de diferentes narcóticos destinados para su venta al menudeo.

Cae célula dedicada a extorsionar repartidores de aplicación en CDMX

Como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de la SSC detuvieron a Oswaldo "N", Amalia Lizbeth "N", Juan Carlos "N", Nancy "N" y Enrique "N". De acuerdo con las indagatorias ministeriales, esta célula delincuencial interceptaba a repartidores por aplicación para exigirles cuotas semanales de dinero a cambio de permitirles trabajar y realizar entregas en distintas colonias de las tres demarcaciones.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron tres órdenes de cateo en @AlcCuauhtemocMx , @Alc_Iztapalapa y @AlcaldiaMHmx , donde fueron detenidos Oswaldo "N", Amalia Lizbeth "N", Juan Carlos "N", Nancy "N" y Enrique "N",… pic.twitter.com/XpXOkaCICx — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 27, 2026

Asimismo, las autoridades detectaron que el grupo delictivo sometía a los repartidores obligándolos a transportar y distribuir envoltorios de droga dentro de las mochilas y cajas térmicas rotuladas de las empresas de entrega, utilizando el esquema comercial como fachada para distraer las revisiones de los cuerpos de seguridad.