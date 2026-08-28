Discusión termina en tiroteo con un muerto y tres heridos en Ecatepec, mientras dormía

Mientras dormía la población de la metrópoli, un violento enfrentamiento a balazos en el Estado de México se cobró la vida de una persona y dejó a tres más lesionadas, entre ellas un policía. En tanto, en la capital, un descuido provocó un voraz incendio en la Gustavo A. Madero y se registraron aparatosos accidentes viales en Iztapalapa.

Discusión entre familia y sujetos desata balacera en Ecatepec; hay un muerto y tres heridos

Una acalorada discusión entre un grupo de sujetos y los integrantes de una familia degeneró en un sangriento enfrentamiento armado sobre la avenida Las Torres, frente al Parque Lineal México Nuevo, en el municipio de Ecatepec de Morelos.

De acuerdo con los reportes policiales, ambas partes desenfundaron armas de fuego y comenzaron a dispararse a corta distancia. Tras las alertas ciudadanas, elementos policiales acudieron al punto para contener la agresión, resultando un oficial herido por impacto de bala junto con tres civiles más. Todos los lesionados fueron trasladados de emergencia a centros hospitalarios, donde minutos después se confirmó el fallecimiento de uno de los civiles debido a la gravedad de las heridas. La zona quedó resguardada tras ser hallados múltiples casquillos percutidos y un automóvil con diversos impactos de proyectil.

Cigarro encendido provoca incendio y evacuación de 40 vecinos en Tablas de San Agustín

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un voraz incendio consumió en su totalidad un departamento ubicado en el tercer nivel de un edificio residencial situado en el cruce de las calles Oriente 107 y Norte 54, en la colonia Tablas de San Agustín.

#MientrasDormía | Un incendio consumió un departamento en la GAM, #CDMX.



Un cigarro encendido cayó accidentalmente sobre un colchón y provocó el fuego, que se extendió hacia la sala, comedor y otras habitaciones.



La información con @oscar_mendoza31 en #PrimeraLínea pic.twitter.com/NCTHsiCTgD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 28, 2026

Las indagatorias señalan que el siniestro inició cuando un cigarro encendido cayó accidentalmente sobre el colchón de una habitación, propagándose el fuego con rapidez hacia la sala, la cocina y el comedor. Como medida preventiva, brigadistas de Protección Civil desalojaron a cerca de 40 vecinos de los departamentos aledaños. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas tras varios minutos de maniobras. Un hombre fue atendido en el lugar por paramédicos por inhalación de humo, sin que requiriera traslado a un hospital.

Conductor ebrio vuelca en Calzada Vallejo tras estrellarse contra semáforo

En la misma demarcación, tres jóvenes sobrevivieron a un aparatoso accidente sobre la Calzada Vallejo, a la altura de la colonia Ampliación Progreso Nacional, luego de que la camioneta en la que viajaban volcara y quedara con las llantas hacia arriba.

El conductor, quien presuntamente manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, perdió el control e impactó la base metálica de un semáforo. Pese a la fuerza de la colisión, los tres ocupantes lograron salir por su propio pie con contusiones leves. Rescatistas y bomberos laboraron con una grúa para levantar el vehículo y retirar la estructura derribada, trasladando la unidad y a los implicados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Choque de vehículo de lujo contra taxi deja dos detenidos en Periférico Oriente

Finalmente, en la alcaldía Iztapalapa, el exceso de velocidad provocó un accidente en la intersección de Periférico Oriente y la calle Combate de Celaya, en la colonia Vicente Guerrero.

El conductor de un vehículo de lujo no logró frenar a tiempo al encontrarse con un taxi que intentaba incorporarse a la arteria, embistiéndolo de lleno para posteriormente estrellarse contra un poste de alumbrado. El auto de transporte público terminó proyectado sobre la banqueta en sentido contrario. Ambos automovilistas sufrieron lesiones menores y fueron remitidos ante la representación social para deslindar la responsabilidad civil y penal del choque.