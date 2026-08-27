Cateo antidrogas en La Magdalena Contreras hombre cae de 5 metros en Viaducto, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un operativo antidrogas al sur de la urbe derivó en la detención de un presunto distribuidor, mientras que un hombre resultó gravemente herido tras caer a los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán.

Despliegan operativo antidrogas e incautan enervantes en La Magdalena Contreras

En la zona sur de la capital, agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México realizaron un cateo preventivo en un predio señalado por la presunta venta de estupefacientes al menudeo, ubicado sobre la cerrada La Joya, en la colonia Tierra Colorada, alcaldía La Magdalena Contreras.

La diligencia judicial se derivó de denuncias ciudadanas y labores previas de inteligencia de la Policía de Investigación (PDI). Durante la incursión, elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados tendieron un cerco perimetral para resguardar la calle mientras los peritos inspeccionaban la propiedad. Tras el operativo, los agentes aseguraron diversas bolsas con posible droga y detuvieron a un hombre, quien fue trasladado ante el Ministerio Público para definir su situación legal. La Fiscalía advirtió que los operativos contra el narcomenudeo continuarán en la zona.

#MientrasDormía 🚨 Operativo antidroga en La Magdalena Contreras



Durante la madrugada, la @FiscaliaCDMX y la @GN_MEXICO_ realizaron un operativo en un inmueble de La Magdalena Contreras, tras denuncias ciudadanas y labores de inteligencia 🔍



La intervención dejó una persona… pic.twitter.com/PehtpKgMjb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 27, 2026

Hombre cae a los carriles centrales de Viaducto

Un severo percance movilizó a los cuerpos de auxilio en la colonia Tránsito, durante la noche del pasado miércoles, luego de que un hombre de aproximadamente 25 años de edad cayera desde una altura de cinco metros de la zona entubada del Viaducto Miguel Alemán hacia los carriles centrales, a la altura de la calle Marcos Carrillo, en los límites con la colonia Asturias.

La víctima, quien presuntamente habitaba en un campamento improvisado en la parte superior del Viaducto, sufrió heridas de consideración tras impactarse contra la cinta asfáltica. Elementos de la policía preventiva solicitaron el arribo urgente de los servicios médicos, por lo que la ambulancia 686 del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio.

⚠️Un hombre de aproximadamente 25 años cayó de la zona entubada del Viaducto a los carriles centrales.



Servicios de emergencia llegaron a lugar para atender sus lesiones y trasladarlo al hospital🏥



🗣️: Saúl Díaz (@tritonazteca11) pic.twitter.com/CukqkKK73a — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 27, 2026

Paramédicos inmovilizaron al joven, diagnosticado con probable traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas, para trasladarlo a un hospital cercano. Oficiales de tránsito abanderaron la zona para resguardar las labores médicas y evitar un atropellamiento. Las autoridades investigan si el sujeto tropezó de forma accidental o si fue empujado por un tercero.