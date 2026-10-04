Detienen a 4 mujeres por secuestro exprés y extorsión en Michoacán

Las autoridades de Michoacán detuvieron a cuatro mujeres en Morelia por su probable relación con los delitos de secuestro exprés y extorsión, cometidos contra una mujer de la capital del estado.

¿Cómo operaban las acusadas de secuestro y extorsión en Morelia?

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció en un comunicado la detención de Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N”, quienes habrían cometido los delitos contra una mujer que formaba parte de un grupo que había pedido un préstamo de forma colectiva.

Después de tener diferencias relacionadas con los pagos, comenzó a recibir exigencias de pagos y amenazas contra ella y sus familiares, de acuerdo con la carpeta de investigación respectiva.

Claves del caso: la extorsión ligada a un préstamo colectivo

La FGE afirmó que la víctima circulaba con su esposo en el poniente de Morelia el 17 de agosto de 2026, cuando fueron interceptados por varias personas. La mujer fue obligada a bajar del auto y la amenazaron para firmar un documento en el cual cedía la propiedad de otro auto y se comprometía a entregar otro vehículo.

Tanto la mujer como su esposo y una tercera persona fueron secuestrados. Los criminales también amenazaron a la víctima y a sus hijos. Además, le robaron un automóvil.

La víctima presentó su denuncia y la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión comenzó la investigación, por lo que iniciaron la recolección de pruebas sobre el hecho.

Así fue el operativo de la FGE para detener a las cuatro mujeres

Tras ello, pidió a una jueza de control las órdenes de aprehensión respectivas. Policías de investigación localizaron y detuvieron a Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N” en distintos puntos de Morelia.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional, que resolverá su situación jurídica.

