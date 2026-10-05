Los acusan de robar 500 mil pesos: Caen la directora de policía de Rosamorada, Nayarit y 4 agentes

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que la directora de la Policía Municipal de Rosamorada y cuatro oficiales más en activo están detenidos por su presunta participación en el robo de 500 mil pesos.

Cómo ocurrió el robo a Financiera del Bienestar y Tesorería en Rosamorada, Nayarit

La dependencia detalló que el hurto sucedió el 4 de octubre de 2026 en la caja fuerte ubicada en las oficinas de Financiera Bienestar. La fiscalía agregó que también había daños en las puertas de acceso y muebles de las oficinas de Tesorería, de la Presidencia Municipal y de la Financiera Bienestar.

En los primeros actos de investigación, las autoridades encontraron una caja de cartón con una cantidad superior a los 500 mil pesos en efectivo.

Cerca del lugar había herramientas como un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica que habían sido usadas para abrir la caja fuerte.

Quiénes son los policías detenidos por el robo en Rosamorada

Los detenidos son Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública Municipal, así como Claudia Magali “N”, Enyi Xomara “N”, Abram “N” e Isidro “N”, quienes se desempeñan como elementos activos de la Policía Municipal de Rosamorada.

De acuerdo con la dependencia, los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones por los cargos de robo calificado y asociación delictuosa en modalidad de pandilla. Las autoridades no precisaron si ya existe una fecha para una audiencia ni detalles adicionales sobre el proceso legal.