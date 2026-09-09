¡Iban por ellos! Detectan presunto atentado contra gobernador y fiscal de Nayarit

Un presunto plan para atentar contra la fiscal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero fue detectado por autoridades estatales hace menos de un mes,

El supuesto ataque habría sido planeado mientras ambos funcionarios se encontraban en Nuevo Nayarit, en Bahía de Banderas.

Así lo reveló este martes 8 de septiembre la titular de la Fiscalía de Nayarit, quien aseguró que las autoridades incluso identificaron las rutas por las que presuntamente serían interceptados durante su regreso hacia Tepic.

La investigación detectó las presuntas rutas del ataque contra fiscal y gobernador de Nayarit

De acuerdo con Heredia Verdugo, el hallazgo fue posible gracias a trabajos de inteligencia; sin embargo, un pilar informativo fue que se obtuvo información de personas detenidas como parte de las investigaciones relacionadas con cuatro narcomantas colocadas en Tepic.

Estas indagatorias han llevado hasta ahora a la detención de 10 personas.

La fiscal explicó que la información obtenida permitió conocer detalles sobre la presunta planeación del ataque.

Entre ellos, dijo, estaban las rutas que serían utilizadas para interceptarla a ella y al gobernador durante su regreso de Bahía de Banderas a Tepic.

“Tenían un atentado contra mí y el Gobernador”, declaró Heredia Verdugo al revelar la existencia de la investigación.

La @FiscaliaNayarit, Ludmila Heredia Verdugo, informó que frustraron un atentado contra ella y el gobernador Miguel Ángel Navarro durante la Conferencia de Fiscales y Procuradores que se realizó en Bahía de Banderas en agosto.



Hay 10 detenidos.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/wkN0XySl4A — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 8, 2026

La funcionaria agregó que parte de los datos serán presentados ante un juez como elementos de prueba.

Por esa razón, algunos detalles permanecerán bajo reserva.

Fiscalía prepara presentación del caso ante un juez

Durante las declaraciones, la fiscal evitó revelar información adicional sobre la presunta planeación del atentado, ahí explicó que los datos forman parte de una investigación que será llevada ante la autoridad judicial.

Heredia Verdugo adelantó que podrían conocerse más detalles después de que los presuntos involucrados sean vinculados a proceso por la Fiscalía General de la República (FGR).

La funcionaria también anunció que posteriormente ofrecerá una rueda de prensa.

¿Qué ocurrió durante la reunión en Nuevo Nayarit? El caso que sacude al país

El supuesto atentado habría sido detectado después de la participación de Navarro Quintero y Heredia Verdugo en la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).

El encuentro con sede en Nuevo Nayarit, en Bahía de Balderas se realizó los días 13 y 14 de agosto de 2026.

De acuerdo con lo informado por la fiscal, fue durante el regreso hacia Tepic cuando presuntamente se contemplaba interceptar a ambos funcionarios.

Hasta el momento, esas indagatorias han dejado 10 personas detenidas.