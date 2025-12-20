Detienen en Azcapotzalco a “El Basi”, presunto integrante de “Los Malportados” y desarticulan punto de venta de droga

En una acción conjunta destinada a combatir la inseguridad en la capital del país, diversas instituciones de seguridad ejecutaron una diligencia ministerial que derivó en la captura de un individuo, "El Basi", señalado por su probable participación en actividades ilícitas de alto impacto .

Captura de 'El Basi' en operación conjunta contra la delincuencia en Azcapotzalco

La intervención, fundamentada en trabajos previos de inteligencia, tuvo lugar en la zona norte de la Ciudad de México, específicamente en la demarcación de Azcapotzalco, donde se presume operaba una célula delictiva generadora de violencia.

En un operativo de cateo en la Ciudad de México, en el que participaron las fuerzas federales, se detuvo a un presunto narcomenudista que operaba en el andador Amapilca, de la colonia Santiago Ahuizotla, en Azcapotzalco.



El despliegue operativo fue el resultado de una estrecha colaboración entre los efectivos de la Policía de la Ciudad de México, los representantes de la Fiscalía local y los integrantes del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el dispositivo se activó tras el procesamiento de múltiples denuncias ciudadanas. Estos reportes vecinales alertaban de manera recurrente sobre la presencia de un grupo de personas que utilizaban un inmueble para la comercialización de sustancias prohibidas , lo que motivó el inicio de labores de campo y gabinete por parte de las autoridades capitalinas.

Hallan marihuana y evidencia de extorsión en el inmueble cateado

Tras recabar los elementos de prueba necesarios, se obtuvo y ejecutó una orden de cateo en una propiedad situada sobre el andador Amapilca, dentro de los límites de la colonia Santiago Ahuizotla. En este sitio, los agentes de la ley lograron la detención de un sujeto de 33 años de edad, quien ha sido identificado como Simón Giovanni "N", conocido bajo el alias de "El Basi".

Según las líneas de investigación, el ahora detenido formaría parte de una organización criminal autodenominada como "Los Malportados", facción a la que se le atribuyen conductas delictivas relacionadas principalmente con el narcomenudeo y la extorsión en dicha zona.

Durante la inspección minuciosa del domicilio, los elementos policiales y periciales hallaron diversos objetos que fueron integrados a la carpeta de investigación. Entre lo asegurado se encuentran dos bolsas que contenían un vegetal verde con rasgos físicos propios de la marihuana , así como un dispositivo de telefonía móvil.

"El Basi" tiene antecedentes penales y enfrenta nuevos cargos por delitos contra la salud

Asimismo, llamó la atención el hallazgo de una libreta con diversas anotaciones manuales. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, mencionó a través de sus canales oficiales que estos registros podrían estar directamente vinculados con las actividades de extorsión que el grupo delictivo ejercía en la comunidad.

En cuanto al perfil de "El Basi", las indagatorias posteriores revelaron que cuenta con antecedentes penales previos, habiendo ingresado a centros de reclusión en dos ocasiones distintas durante el año 2012 bajo cargos de robo.

#Importante | En @AzcapotzalcoMx, compañeros de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, con apoyo de las instancias del @GabSeguridadMX, ejecutaron una orden de cateo donde detuvieron a Simón Giovanni "N", identificado como integrante de un grupo delictivo generador de violencia dedicado al… pic.twitter.com/a1EXAI9rEJ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 20, 2025

En esta nueva instancia legal, el sujeto podría ser procesado por la comisión de delitos contra la salud. Una vez terminada la revisión del lugar, los oficiales procedieron a colocar los sellos de seguridad correspondientes, dejando el predio bajo resguardo de las fuerzas públicas para garantizar la continuidad de las diligencias legales.

Simón Giovanni "N" fue trasladado ante el agente del Ministerio Público tras ser informado sobre sus garantías constitucionales. Será esta autoridad ministerial la encargada de valorar los indicios presentados y determinar su situación jurídica en las próximas horas.