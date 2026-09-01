Cae sujeto que secuestró a una familia y que fue encontrada sin vida en un barranco en Jalisco hace más de un año

La investigación por el asesinato de una familia que fue secuestrada en Zapopan, Jalisco, sumó un nuevo detenido. Alejandro “N”, de 29 años, fue capturado este martes en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía de Jalisco informó que el arresto se realizó con apoyo de autoridades de Nuevo León y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

¿Qué pasó con la familia de Zapopan?

Los hechos ocurrieron la noche del 9 de julio de 2025, cuando cuatro integrantes de una familia fueron privados de la libertad dentro de un domicilio de la colonia La Magdalena, en Zapopan.

Las víctimas eran dos adultos y dos menores: Andrea Saraí Ibarra Aguilar, de 34 años; Felipe de Jesús Luna, de 35; Brytani Saraí Luna, de 13; y un niño de dos años y nueve meses.

Posteriormente fueron encontrados sin vida en un barranco ubicado en el kilómetro 23 de la Carretera Federal a Colotlán, en San Cristóbal de la Barranca.

Un niño de nueve años, también integrante de la familia, logró escapar con heridas menores y pidió ayuda a vecinos de la zona.

Tragedia en Jalisco



Una familia de dos adultos y dos menores fue asesinada a balazos y abandonada en un barranco junto a una casa abandonada en San Cristóbal de la Barranca. Un niño de 9 años sobrevivió y pidió ayuda.



Las víctimas, vecinas de Zapopan, presentaban heridas de… pic.twitter.com/fyvrkHcnQG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 12, 2025

¿Cuál fue el móvil del multihomicidio en San Cristóbal de la Barranca?

Las investigaciones apuntan a que el crimen estuvo relacionado con un robo. De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos era familiar de una de las víctimas y presuntamente habría facilitado información para cometer el atraco.

Además, entre los primeros detenidos hay policías activos de Zapopan, señalados por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y el asesinato.

📍La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada logró la cumplimentación de una orden de aprehensión contra una persona por su probable participación en la privación de la libertad de una familia, cuyos integrantes posteriormente fueron localizados sin vida. (1-3) pic.twitter.com/GI7w9ANdtQ — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 1, 2026

¿Cuántos detenidos hay por el crimen de la familia?

Con la captura de Alejandro “N” suman seis personas procesadas por estos hechos.

La Fiscalía de Jalisco señaló que anteriormente fueron detenidas y vinculadas a proceso cinco personas relacionadas con el caso. Entre los detenidos están policías activos del municipio de Zapopan (como Pablo "N", Mario Alberto "N" y José Ángel "N") quienes participaron directamente en la retención ilegal y ejecución.

Así como, Leonel Alfredo "N", quien fue identificado como hermano de una de las víctimas, facilitando el robo que detonó el crimen.

El nuevo detenido fue trasladado a Jalisco y quedó a disposición de un juez de Control, mientras continúan las investigaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.