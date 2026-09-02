Sujeto le roba cadena de oro a un adulto mayor en Nuevo León; estaba valuada en más de 200 mil pesos

Un hombre de 32 años, identificado como Jovani “N”, fue detenido en Monterrey, Nuevo León por su presunta participación en un robo con violencia cometido contra un adulto mayor, donde le arrebató una cadena de oro valuada en más de 200 mil pesos.

La captura ocurrió en calles de la colonia Los Urdiales, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión.

¿Qué le robaron al adulto mayor en Monterrey?

Los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2025 en calles del Centro de Monterrey. De acuerdo con la investigación, Jovani “N” habría participado junto con otras dos personas en el asalto a un hombre adulto, a quien presuntamente sometieron para quitarle una cadena de oro valuada en unos 200 mil pesos.

Además de la joya, los responsables se habrían llevado una mariconera que contenía más de 8 mil dólares en efectivo, el equivalente a más de 136 mil pesos.

Tras el atraco, los tres individuos presuntamente escaparon a bordo de una camioneta.

🔴 Arrestan a hombre por presuntamente asaltar a un adulto mayor y quitarle una cadena de oro valuada en 200 mil pesos.https://t.co/gJnTyFRncZ pic.twitter.com/pksJv5EiFK — INFO7MTY (@info7mty) September 1, 2026

¿De qué acusan a Jovani “N”?

El detenido es señalado por los delitos de robo ejecutado con violencia y agrupación delictuosa.

Luego de su captura, fue trasladado a un Centro de Reinserción Social del Estado, donde quedó a disposición de un juez, quien deberá determinar su situación jurídica.

La investigación continúa para establecer qué responsabilidad tuvo el detenido y si existen otros involucrados.

Cifra de asaltos en Nuevo León

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de este año se han registrado mil 52 robos a transeúntes en la vía pública, de los cuales 978 fueron con violencia. Esta cifra da en promedio casi 5 asaltos al día a personas en las calles de Nuevo León.

