Cae “El Cromo” en Jalisco, líder criminal buscado por el homicidio de una niña en Juchitán; se ofrecían 2MDP por su captura

Iván "N", alias "El Cromo", fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia; el criminal era considerado como objetivo prioritario por la violencia generada en el Istmo de Tehuantepec.

"El Cromos" es señalado como el líder del grupo delictivo "Los Cromos", vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CGNJ), es señalado por homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro, así como tráfico de drogas y armas.

Los delitos que se le imputan a "El Cromo": Homicidios y una recompensa de 2 MDP

Los primeros reportes de las autoridades indican que Iván "N" cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionado con tres víctimas, y una orden más por el mismo delito corespondiente al 2020.

Además, "Los Cromos" están señalados por su presunta participación en el asesinato de una niña de tan solo cuatro años de edad en Juchitán.

Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura, según autoridades federales.

"Su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad", declaró Omar García Harcfuh, titular de la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec. Como resultado de trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de @SEMAR_mx y de CNI, en Guadalajara, Jalisco, fue detenido Iván N, alias “ El Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos”, vinculada con el CJNG y relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. El detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia. Asimismo, su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán. Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura. Esta detención da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, detener a Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esta estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas. Esta operación fue encabezada por @SEMAR_mx con @SSPCMexico, @Defensamx1 @FGRMexico @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco. Agradecemos a los gobernadores @salomonj y @PabloLemusN por su apoyo a las autoridades federales. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

La caída de "El Cromo" y su nexo con la captura del exalcalde de Juchitán

La detención de "El Cromo" dio continuidad a las investigaciones que permitieron la captura de Miguel "N", el entonces presidente de Juchitán de Zaragoza, el pasado 23 de septiembre de este mismo año.

Además se logró la detención de otro integrante de esta misma estructura por su probable participación en extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Autoridades que participaron en la detención de "El Cromo"

La detención de "El Cromos" fue encabezada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, la Fiscalía General de la República, así como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.