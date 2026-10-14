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Cae “El Cromo” en Jalisco, líder criminal buscado por el homicidio de una niña en Juchitán; se ofrecían 2MDP por su captura

“El Cromo”, presunto líder del grupo criminal “Los Cromos”, está vinculado por los delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas.

Detienen a Iván “N”, alias “El Cromo”, uno de los criminales más buscados en Oaxaca
Detienen a Iván “N”, alias “El Cromo”, uno de los criminales más buscados en Oaxaca|X: @OHARFUCH

Escrito por: Fernanda Benítez

Iván "N", alias "El Cromo", fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia; el criminal era considerado como objetivo prioritario por la violencia generada en el Istmo de Tehuantepec.

"El Cromos" es señalado como el líder del grupo delictivo "Los Cromos", vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CGNJ), es señalado por homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro, así como tráfico de drogas y armas.

Los delitos que se le imputan a "El Cromo": Homicidios y una recompensa de 2 MDP

Los primeros reportes de las autoridades indican que Iván "N" cuenta con dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionado con tres víctimas, y una orden más por el mismo delito corespondiente al 2020.

Además, "Los Cromos" están señalados por su presunta participación en el asesinato de una niña de tan solo cuatro años de edad en Juchitán.

Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura, según autoridades federales.

"Su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad", declaró Omar García Harcfuh, titular de la Secretaría de Seguridad a través de un comunicado.

La caída de "El Cromo" y su nexo con la captura del exalcalde de Juchitán

La detención de "El Cromo" dio continuidad a las investigaciones que permitieron la captura de Miguel "N", el entonces presidente de Juchitán de Zaragoza, el pasado 23 de septiembre de este mismo año.

Además se logró la detención de otro integrante de esta misma estructura por su probable participación en extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Autoridades que participaron en la detención de "El Cromo"

La detención de "El Cromos" fue encabezada por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, la Fiscalía General de la República, así como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.

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