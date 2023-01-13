Detienen a presunto autor material de atentado contra Ciro Gómez Leyva

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó de la detención del presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

De acuerdo con su publicación en redes sociales, el sujeto fue detenido en el estado de Michoacán y se trata de la persona que iba de copiloto en la motocicleta el día del atentado en contra del comunicador.

Sheinbaum resaltó que existió en esta detención la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía del Estado de Michoacán.

Hace unos minutos @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX, @SEDENAmx y @FiscaliaMich, detuvieron en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra de @CiroGomezL Se trata de la persona que iba de copiloto en la moto el día del atentado. Nuestro compromiso es acabar con la impunidad. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 13, 2023

Van 11 detenidos por el atentado contra Ciro Gómez Leyva

Con ello, el autor material se suma a los 11 detenidos, quienes presuntamente están relacionados con el atentado al comunicador, los cuales podrían ser integrantes de la célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y homicidios que opera en la Ciudad de México y el Estado de México.

Horas antes, el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, había dado a conocer los nuevos avances de la investigación en contra de los autores del atentado contra Ciro Gómez Leyva, misma que dio como resultado el decomiso de una camioneta Acura color negro, la cual participó activamente en el seguimiento de la víctima, así como para cubrir la huida de los implicados. De igual forma fue asegurado un vehículo Lancer tipo taxi.

Momentos después de la detención del presunto autor material, el Fiscal General del estado de Michoacán, Adrián López Solís, expresó en sus redes sociales la importancia de colaborar entre fiscalías, pues confirmó la captura del implicado en el municipio de Tangancícuaro:

"La Fiscalía de Michoacán atiende solicitud de colaboración de la Fiscalía de la CDMX. En Tangancícuaro, fue detenido Hector Eduardo “N” en cumplimiento a una orden de aprehensión (...) De acuerdo a la información emitida por las autoridades de la Ciudad de México, el detenido se encuentra relacionado en la agresión en contra de Ciro Gómez Leyva. El trabajo coordinado con las autoridades federales e instituciones homólogas, genera resultados", sentenció.

De acuerdo a la información emitida por las autoridades de la Ciudad de México, el detenido se encuentra relacionado en la agresión en contra de @CiroGomezL.



El trabajo coordinado con las autoridades federales e instituciones homólogas, genera resultados. — Adrián López Solís (@Adrian_LopezS) January 13, 2023

¿Qué le pasó a Ciro Gómez Leyva?

Fue el pasado 15 de diciembre de 2022 cuando Ciro Gómez Leyva denunció haber sufrido un atentado afuera de su casa cerca de la media noche. A través de sus redes sociales informó que dos hombres le habrían disparado cuando aún se encontraba al interior de su camioneta blindada, la cual recibió doble impacto de bala en el parabrisas.

Junto con su publicación, también compartió una serie de fotografías del atentado, en las que se observan los impactos de arma de fuego también en el cofre del automóvil, por lo que de inmediato comenzó a trabajar la SSC en busca de los agresores.